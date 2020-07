Veřejné mínění

Veřejné mínění je velmi ošemetná věc. Mělo by jít o mínění veřejnosti, ale kdo je ta veřejnost? Ten, koho se zeptáte, kdo je nejaktivnější na internetu, kdo je nejhlasitější? A co ti, kteří se veřejně neprojevují, a přesto mají svůj názor, myšlenky, ideje?

Když novinář napíše jakýkoliv článek, stane se jeho práce součástí veřejného mínění. Tedy někteří s jeho informacemi a myšlenkami souhlasí a předávají je dál, jiní oponují, nesouhlasí.

I pro novináře samotného je důležitá zpětná vazba. Vědět, že jeho práce padla, či nepadla na úrodnou půdu. Jsme tak trochu součástí toho velkého světa, malinko strkáme do velkých soukolí souvislostí, informací a faktů a celou tu lidskou společnost někdy šikovně, jindy nešikovně tak trošku ovlivňujeme. Nebo ona ovlivňuje nás? Asi obojí. Člověk je tvor společenský a jako takový se rád přidává k určitým ideovým spolkům. Hledá si tu svoji skupinu, se kterou by soucítil. To je přirozený řád věcí. Dnes ale, bohužel, pokud člověk vystrčí prsty nad kdesi kýmsi narýsovaný řád věcí, dostane přes ně.

I já dostala přes prsty. Jen nevím proč. Před čtrnácti dny jsem pustila do světa sloupek o vědeckém pojednání vzniklém za mořem, které varovalo, že mladí TO dnes nedělají. A že asi vymřeme… A že za to může přetechnizovaná doba a tlak na emancipaci, která staví muže na druhou kolej (doslova jsem řekla, že je kastruje)… A dostalo se mi závratného ohodnocení. Už jsme si v redakci zvykli, že někteří redaktoři a některé termíny jsou nežádoucí a dostávají závratná negativní ohodnocení. I můj sloupek stál hackerům za to a nadělili mi -281733000000 bodů. Upřeně jsem na to číslo chvíli koukala a počítala nuly, abych to číslo uměla správně vyslovit. Stejně nevím přesně, jestli to je 281,733 miliardy, či co?

Jen nevím, jestli se hackeři vztekají, že oni TO přeci dělají? Nebo za to může to slovo emancipace? Asi mají na nás citlivé vyhledavače a vše, co se šustne okolo ekologie a emancipace, jim cinkne na zakázanou notu. A pak vyskakují jak čertíci z krabičky. Nebo jsem si dovolila psát proti světonázoru, že by TO muži a ženy měli dělat a rozmnožovat se? Protože když TO dělat nebudou, budeme převálcováni těmi, kteří TO dělají často a s kýmkoliv... Bohužel celkový počet hodnotících byl jen 17 hlasů… A slovního hodnocení se bojí. A tak se důvod jejich reakce asi nedozvím.

Helena KOČOVÁ