Rozhovor Haló novin s Martinem Škorpíkem, kandidátem do Senátu ve volebním obvodu 42 – Kolín

Je na senátorech, aby lidem prokázali svou užitečnost

Nejste v politice žádným nováčkem, nicméně dovolte otázku: co vás motivovalo k tomu, abyste se angažoval právě v KSČM?

Pro mne je motivací myšlenka, že sociálně spravedlivá společnost, v budoucnosti realizovaná ve formě komunistického společenského řádu, je ta správná myšlenka. A KSČM je politická strana, která tuto ideu taky uznává, a proto jsem se v ní angažoval a snad ještě nějaký čas angažovat budu

Jak by vám v Senátu pomohly zkušenosti z dosavadní politické práce?

Má politická práce byla zahájena, když jsem byl osloven, zda bych nechtěl kandidovat ve volbách do městského zastupitelstva v Kolíně, a to již v roce 1990. Nabídku jsem přijal a od té doby jsem členem městského zastupitelstva nepřetržitě až dodnes. Tedy již 30 let. Nebyl jsem jen pouhým členem zastupitelstva. Od roku 2002 jsem byl i členem městské rady. Ale než jsem se stačil rozkoukat, došlo k palácovému převratu a koalice, ve které jsme byli, byla rozprášena po 10 měsících od voleb. Nějaké zkušenosti z práce v kolektivu, kde vás jako komunistu nemusejí, mám. A to by se mohlo v Senátu, který je značně pravicový, hodit. K tomu mi pomáhá i má zkušenost z doby, kdy jsem byl rozhodčím ledního hokeje. Ale dovolím si říct, že má představa o práci ve vrcholných funkcích státu není úplně jasná. Ale domnívám se, že kdybych byl zvolen, tak se do problematiky práce senátora dostanu rychle.

Co byste chtěl v případě zvolení ve svém volebním obvodu změnit, s jakými prioritami jdete do voleb?

Priority, se kterými jdu do voleb, jsou především celospolečenské. Ale zároveň říkám, že každý zvolený senátor či poslanec je takový malý lobbista pro svůj volební obvod. Chtěl bych proto pomoci například k co nejrychlejší realizaci obchvatu obcí Nová Ves u Kolína, Pňov – Předhradí a Osečku, protože by to pomohlo samotnému okresnímu městu převedením těžké dopravy z města na tento obchvat ve směru do průmyslové zóny s kolínskou automobilkou. Ale jsou i další akce, jako dokončení obchvatu města Pečky, který je proveden z poloviny a je nyní sveden do centra města.

Mohl byste v Senátu využít i poznatky a zkušenosti ze svého profesního života?

Můj profesní život je stavařina. Prošel jsem několika funkcemi – projektant, investiční technik i pracovník v praxi. A především v praxi se musela spousta problémů řešit hned a na místě, a to je zkušenost k nezaplacení. A jako rozhodčí ledního hokeje se musíte rozhodnout ještě rychleji. A zároveň je s tím spojená určitá míra zodpovědnosti a přístup k ní.

Co by zvolení znamenalo pro vaši rodinu, jak přijala to, že jste se stal kandidátem do Senátu?

Moje rodina mě zná a ví, co ode mě může očekávat, takže i s případným zvolením je smířená.

Mohl byste pojmenovat, co vnímáte jako současné největší problémy Kolína?

Největším problémem města Kolína je vztah obyvatel k jejich městu. Pochybuji, že si lidé doma odhazují vajgly na koberec. Proč jsou tedy hlavní náměstí, ale i okolní ulice plné nedopalků? Proč se lidé nechovají ke svému městu, ke svému rodišti, jako ke svému, proč ho takto hyzdí? To je ale běh na dlouhou trať.

Popusťte uzdu fantazii, jak by podle vašich představ měl váš volební obvod v budoucnu vypadat, abyste byl spokojen?

Pamatuji si, že v 70. letech byly k vidění v časopisech obrázky, jak bude náš svět vypadat po roce 2000. Byly plné futurologických představ o budovách, o způsobu dopravy. Nedávno mě zarazila zpráva o rychlodráze z Prahy do Drážďan. Klasická železnice, koleje, vlak, akorát trochu lépe upravené. Po železnici se jezdí již hodně přes 100 let a pořád stejně. A v minulých představách byly jiné způsoby, dnes se některé nové způsoby realizují v zemích východní Asie, např. na magnetických polštářích.

A stejně tak v silniční dopravě, široké a stále dražší silnice, auta. A princip je stále stejný. Myslím, že jsme ve svém vývoji zaspali, tedy jako lidstvo. A to je jenom technika.

Nejlepší by byla změna v myšlení lidí. Kdyby vyměnili touhu po zlatém teleti za touhu být svému okolí co nejvíce užiteční.

Účast voličů ve volbách do Senátu nebývá vysoká. Co si o tom myslíte, jaké místo v našem politickém systému by měl Senát mít?

Čech je do určitého bodu zlomu netečný a svým nezájmem o volby do Senátu dává najevo, co si o něm myslí. A až to jednou dojde k tomu bodu zlomu, tak potom…

Ale je na samotných senátorech, aby lidem ukázali užitečnost svou a celého Senátu. Stále se to nedaří.

Jiří NUSSBERGER