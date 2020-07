Ilustrační FOTO - Pixabay

Na podzim možná opět nasadíme roušky

Roušky v městské hromadné dopravě by se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) mohly znovu nosit od října či listopadu. Ke koronaviru se totiž přidají další respirační viry a později i chřipka.

»Určitě to bude věc, kterou budeme zvažovat, abychom zabránili šíření infekce v době, kdy tu bude kolovat celá řada dalších respiračních virů, a situace tím pádem bude určitě složitější než je dnes,« řekl Vojtěch při návštěvě firmy Diana Biotechnologies ve Vestci u Prahy, která vyvinula nový přístroj na testování vzorků na COVID-19. Přesný termín nošení roušek se bude podle něj teprve určovat podle výskytu koronaviru, ale i ostatních infekcí dýchacích cest. Neočekává, že by se roušky znovu nosily i venku. »Ale minimálně roušky v místech, kde se koncentruje větší množství osob a není možné dodržovat žádné sociální odstupy, což je případ přeplněných tramvají a autobusů,« uvedl Vojtěch.

V současné době jsou roušky povinné jen v pražském metru a v MHD v regionech, kde je více nakažených, jako v Moravskoslezském kraji nebo nově na Jihlavsku. Musí se nosit také v lůžkových zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory a také při akcích ve vnitřních prostorách pro více než 100 lidí.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Ministr dodal, že na podzim bude kvůli vyloučení jiných nákaz také třeba víc testovat.

Testovací přístroj do každého kraje

Firma Diana Biotechnologies zvítězila v hackathonu Hack the Crisis, který v době epidemie pořádaly státní agentura CzechInvest a ministerstvo průmyslu a obchodu. Její přístroje zvládnou až 1000 testů denně a nepotřebují dovážené chemikálie. Potřebné reagencie, tedy činidla, pro testování sama vyrábí, a ČR tak bude v testech soběstačná.

»Naše laboratoře jsou závislé na mezinárodních hráčích v oblasti chemikálií pro testování. Pokud je celosvětová poptávka, tak můžeme čekat i řádově týdny,« uvedl Vojtěch. »Ve druhé vlně na podzim se může stát, že navýšení testování bude velmi potřebné,« dodal.

»Rozhodli jsme se, že přístroj otestujeme ve Zdravotním ústavu v Ostravě. Pokud bude fungovat, tak ho může stát koupit do každého kraje,« doplnil premiér Andrej Babiš (ANO). Stát by podle něj měl mít laboratoře, které testují vzorky na nákazu koronavirem pod kontrolou. Přístroje by podle premiéra mohl stát pořídit v řádu měsíců.

Nyní se testuje většinou mezi 1500 a 5000 vzorky denně, maximum bylo přes 9000 vzorků na začátku května. Od začátku epidemie bylo provedeno přes 598 tisíc testů.

Václav Navrátil z vedení firmy Diana Biotechnologies vysvětlil, že pro testování používají vzorky z dosud běžně používaných stěrů z nosohltanu. Do budoucna se chce firma zaměřit i na možnost samoodběrů a testování ze slin.

(jad)