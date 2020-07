Nad výsledky polských prezidentských voleb

Zhruba třetina polských voličů volila v 2. rozhodujícím kole prezidentských voleb 12. července 2020 prezidenta Andrzeje Dudu (dříve Právo a spravedlnost - PiS), zhruba třetina volila kandidáta Občanské platformy (OP), varšavského primátora Rafala Trzaskowského, a zhruba třetina voličů se k volebním urnám nedostavila.

Duda bodoval zejména u starších voličů, u voličů venkova a ve východní polovině Polska. Trzaskowski bodoval zejména u mladších voličů, u voličů velkých měst a v západní polovině Polska. Polsko zůstává těžce rozdělené a oboustranně drsná volební kampaň (žádný z neúspěšných kandidátů 1. kola 28. června nevyzval své voliče volit jednoho či druhého finalistu) stát rozdělila ještě víc. Podobně polská média brutálně kopala buď za Dudu (polská státní televize, média katolické církve atd.) nebo za Trzaskowského (soukromé televize TVN, Gazeta Wyborcza aj.).

Andrzej Duda. FOTO - Wikimedia commons

Krach Levice

Pravicově konzervativní PiS se vydává za »sjednocenou pravici«, ale program a praktická politika PiS je podstatně sociálnější než politika pravicově liberální OP, která se ale za pravici nevydává, a dalších politických stran. Špatně mu konkuruje i volná koalice umírněné Levice. S volebními sliby umožnit manželství osob stejného pohlaví a oddělit stát od církví její kandidát Bedroň v 1. kole propadl (2,2 %).

V letech 2007-15 vládnoucí OP a PSL (polští lidovci) prodloužily věk odchodu do důchodu z 65 na 67 let, vláda PiS po nástupu k moci na podzim 2015 věk odchodu do důchodu zkrátila zpět na 65 let. Vláda PiS zavedla také opatření »500+« (500 zlotých, asi 3000 Kč, na každé druhé a další dítě měsíčně) a omezila tak výrazně chudobu rodin s dětmi, přes tvrdý odpor zejména OP. Vláda PiS zvyšovala důchody, byť za to byla proevropskými stranami v čele s OP skandalizována za údajné plýtvání a bankrotářství.

Vláda PiS reformovala soudnictví, přes velkou kritiku opozice a EU. Ani jedné straně nejde o nezávislost soudů, ale o to, na kom budou závislé. Prý se jinak vládnout nedá.

Potraty

PiS jako konzervativní pravice na přání katolické církve prosazovala také zpřísnění beztak velmi tvrdého zákazu potratů na žádost, zrušit tři existující výjimky. Velké protesty feministek v Polsku ji přiměly, že výjimky zůstaly. Politici PiS jsou podstatně hrubší proti uhlazeným politikům liberální opozice, podobně média. Oba tábory včetně prezidenta Dudy a primátora Trzaskowského mají své aféry, kterými se nepřekvapivě nechlubí. Oba tábory plánují enormně nákladné, ekologicky katastrofální a dopravně nepotřebné investice do vodních cest. PiS navíc prosazuje enormně nákladnou výstavbu nového varšavského letiště 100 km na jih od Varšavy u města Radom, což Trzaskowski právem kritizuje. Zdá se ale, že koronavirová krize projekt pohřbí.

Polský růst HDP od roku 1995 je obdivuhodný a časté střídání vlád ho neovlivnilo, stejně jako hrubě nespravedlivou degresivní daňovou soustavu. Pak chybí peníze na zdravotnictví, školství, a mnohé jiné.

Samozřejmě, koronavirová krize také polské ekonomice přináší obří ztráty. Strašení ekonomickou katastrofou ze strany OP od nástupu vlády PiS v roce 2015 patří k hrubým faulům, byť momentálně v důsledku pandemie nemusí být nereálné.

Boj s koronou

Koronavirovou krizi zatím vláda PiS vcelku zvládá, přes klacky házené jí pod nohy částí opozice. V březnu Poláci důsledně respektovali opatření k omezení šíření koronaviru. V dubnu ale deník Gazeta Wyborcza rozjel kampaň proti opatřením k omezení šíření zhoubného viru, na což dala zejména část mladých. Boj s epidemií tak byl ztížen.

Koronavirová krize a obstrukce opozice znemožnila konání prezidentských voleb v původním termínu 10. května. PiS s cílem snížit riziko šíření zhoubné nákazy prosadila korespondenční hlasování, jež je ale podstatně víc náchylné k podvodům a jiným nesrovnalostem ve srovnání s tradičním hlasováním ve volebních místnostech. Navíc umožnila hlasování množství Poláků žijících v zahraničí, kteří většinou nenesou odpovědnost za důsledky své volby. Na části ambasád volby nezvládali. Budou proto předmětem volebních stížností.

Nereálné sliby

Zatímco vláda PiS jako jediná v EU odmítla tzv. zelenou dohodu pro Evropu (při výrobě 80 % elektřiny a tepla z uhlí v Polsku to nepřekvapuje), Trzaskowski slíbil ji přijmout a rychle prosadit v praxi - se spalováním uhlí v Polsku skončit do roku 2040. Horníkům tvrdil, že jim vláda PiS chce zavřít doly a že v důsledku Zelené dohody o práci nepřijdou. Odmítal přitom výstavbu jaderných elektráren. Náhradu vidí jen v obnovitelných, zejména větrných zdrojích. Že jsou zcela nedostatečné a nespolehlivé, je zřejmě pod jeho rozlišovací schopnost…

Trzaskowski devět konkurentů v 1. kole vyřídil demagogickým tvrzením, že jen on je s to porazit prezidenta Dudu. Ve 2. kole neméně demagogicky tvrdil, že pokud nevyhraje, půjde o poslední svobodné volby v Polsku. Je prý nezávislý. Za OP byl úředníkem EU, europoslancem, poslancem, náměstkem ministra, ministrem, náměstkem primátora Varšavy a od podzimu 2018 je primátorem Varšavy. Najednou je prý nezávislý, bude mluvit s každým a bude všem zvyšovat životní úroveň. Podle pokynů z Bruselu?

Byl prý rozhodnut vetovat i případný zákon o prodloužení doby odchodu do důchodu a zrušení 500+, pro které jako poslanec OP také hlasoval. Tyto zákony může prosazovat jen jeho rodná OP, pokud by se po příštích parlamentních volbách dostala opět k moci.

Podivné je také obvinění, že Duda chce Polsko vyvést z EU. Polsko stejně jako dosud je připraveno vysávat fondy EU za podmínky, že ho rozhodnutí EU nebudou příliš ničit. Ano, ožehavé otázce na povinné přijímání převážně muslimských migrantů se Trzaskowski a jej podporující média vyhýbají jako čert kříži. Tedy, ono není podstatné, co jednotliví kandidáti slibují. Podstatné je, o čem zarytě mlčí…

Kontinuita v dobrém i zlém

Jednoznačná je situace u Dudy – slibuje kontinuitu v dobrém i zlém. Nepřijali jsme ani jednoho migranta a na tom setrváme, i kdyby se v Bruselu postavili na hlavu.

Předvolební horor vymývání mozků skončil. Na předvolební sliby zapomeňte. V Polsku mírnou většinou 51,03 % zvítězil stávající prezident Andrzej Duda, resp. kontinuita.

Jan ZEMAN