Věřme selskému rozumu

Nechce se mi souhlasit s názory některých politiků o jednotné frontě proti Babišovi. To není program, který by lidem pomohl, hádání a vzájemné obviňovaní jen zakrývají opravdové problémy. Odchází Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg, ale zeměkoule se točí dál. Stav opozice a její zoufalé výkřiky nijak nedokáže sjednotit ani politický matador Kalousek. Předsedkyně TOP 09 svými proklamacemi lidi nijak neuchvátila.

Kdybychom neměli ODS a další pravicové »experty«, ušetřili bychom si spousty starostí a také miliardy peněz. Dnešní výdaje vlády řeší ve většině případů problémy lidí, firem a živnostníků. Nebýt neprůhledných privatizací a prodejů, patrně by nebylo dnes tolik starostí. Pravice se podepsala pod převážnou většinou nesmyslných rozhodnutí, tedy i Kalousek a ODS. Různé přechody do nově vzniklých politických subjektů jim rozhodně nedávají novou identitu. Bylo by dobré se ptát, zda tito novodobí zachránci znají běžný život, kolik stojí například bochník chleba, máslo, vajíčka nebo ovoce. Kolik potřebuje rodič na výbavu prvňáčka do školy. Zda je vůbec reálné pořídit si byt.

Přelévání politiků do nových uskupení je jen kamufláž pro volební soutěž. Nikdo nepovstal z prachu a popela. Sjednocení politického spektra by nemělo být touhou po moci, ale snahou o nápravu starých hříchů s jediným cílem, zajistit prosperitu státu a zlepšit životní podmínky lidí i v té nejmenší obci.

Mým programem pro volby do Senátu Parlamentu ČR je docílit stabilizace pracovních příležitostí, vrátit Znojemsku prosperující zemědělskou, pěstitelskou a chovatelskou produkci. Nadále podporovat vinařství a také cestovní ruch. Má snaha bude i nadále směřovat k zamezení ekonomické stagnace a odlivu lidí, jen tak lze docílit zlepšení současného stavu. K tomu je nutné vytvořit i maximální tlak na vládní podporu.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 54 - Znojmo