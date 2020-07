Jediní spravedliví

Jediní spravedliví, kteří by údajně měli mít právo vládnout, dnes kritizují to, co sami svého času schválili. Jako namátkou mohu jmenovat superhrubou mzdu. Dnes tvrdí, že jim jde o blaho »našeho lidu« a že vlastně vždycky měli na mysli právě jen to. Koho tím myslím, je jasné. Jsou to »demokratické strany« sdružené v tzv. demokratickém bloku. Zatím se snaží vypadat, jako že každý táhne sám za sebe. Ale jejich spojka – představitelé »Milionu chvilek« - pobíhají mezi všemi a snaží se je dát dohromady, aby vytvořili jednotnou frontu, která by převzala vedení této země. Pokud by vyhráli, pak nepochybuji o tom, že by si vjeli do vlasů.

A co dokázali udělat pro »občany České republiky«, když byli »u vlády«? Vzpomínám na »druhý pilíř důchodové reformy«, který měl převést část solidárního důchodového účtu do kapes majitelů pojišťovacích společností, nebo »Julínkovy zdravotnické reformy«, které měly být prvním krokem k privatizaci zdravotnictví, tedy k dalšímu placení za zdraví. Je tu i Bendlovo rozprodání lukrativních nemocnic a léčeben. Prý neprosperovaly. Proč však dnes přinášejí vysoké zisky jejich novým majitelům? Jsou tady i fotovoltaické elektrárny, jež hyzdí naši krásnou zemi, ale zároveň znamenají nesmírné zisky připraveným, tedy těm, kteří narychlo koupili pozemky, postavili »čínské« fotovoltaiky a natáhli ruku pro peníze. Natahují ji i dnes. Platíme to všichni. Zdražili nám totiž elektrický proud. Prosadili tzv. církevní restituce a sám premiér, to už měl svoje osobní problémy, jež znamenaly jeho vládní konec, urychleně dohody s církvemi stvrdil, aby jim nikdo nemohl později vzít to, co získaly, především ta katolická, neoprávněně. Také státní dluh má počátek u jejich vládnutí, jde tedy na jejich účet, a přitom nemuseli řešit žádný koronavirus.

Nyní, když křičí o nekompetentnosti vlády, o opatřeních, která prý jdou proti občanům, tvrdí, že oni by vládli líp. A dále balamutí lidi sliby a lžemi, ale k ničemu z minulosti, čím »nás oblažili«, se nehlásí. To bychom si měli uvědomit, až půjdeme na podzim k volbám.

Alena NOHAVOVÁ, předsedkyně KV KSČM Jihočeského kraje