Bobky Králíčka Jojo

Psal jsem už nejedenkrát, že naše filmová tvorba už třicet let se snaží napodobovat hollywoodskou produkci a pořád je to béčková úroveň, možná by se našla nějaká výjimka. V kinech teď běží film Králíček Jojo. Pro ty, kdo přesně nevědí, o čem tento film je, jen v krátkosti uvedu, že se jedná o rodinný tragikomický film, kde hlavním hrdinou je chlapec, jenž je členem mládežnické organizace Hitlerjugend, což vlastně tehdy obnášelo trochu vojenského drilu, pálení závadných knih, vyhazování věcí do vzduchu granátem, nenávidění Židů, učit se šovinismu a podobné hraní si na vojáčky i na válku. Smysl a cíl to má jednoduchý, dorůst v řádného a plnohodnotnotného nacistu. A tím chce být i hlavní hrdina filmu, desetiletý kluk Jojo (Roman G. Davis), kterému v tom pomáhá jeho imaginární přítel, tak trochu nablblý, ale docela veselý chlapík Adolf Hitler (Taika Waititi). Chlapec se zamiluje do židovské dívky (T. Mc Kenzie), kterou schovává doma jeho matka (Scarlett Johansson) v tajném úkrytu.

K mému překvapení měl tento film velmi propracovaný scénář, což mu dává vyšší úroveň. Diváci se smáli na místech, kde jsem se já smát nemohl. A jako celek mi přišel film sofistikovaný, filmařsky kvalitní, jen ten podtext byl absurdní. Jestliže je to rodinný film a Adolf Hitler v roli ducha nebo jakého si anděla, se kterým se chlapec radí, je sympaticky přihlouplý, tak mi z toho vychází, že nacisté a jejich vůdci byli jen přihlouplí, nic víc. Děti, které nebudou mít jednoznačný a pravdivý pohled na dějiny a budou se dívat na historii prostřednictvím tohoto filmu, pak si zákonitě budou myslet, že Adolf Hitler prostě byl jen taková směšná figurka, oběťmi byli v zásadě jen židé a sovětští vojáci ihned popravovali.

Nejbizarnější je scéna, kdy místní představitel Hitlerjugend, cynický dekadentní velitel, se nakonec ukáže jako (vskrytu) čestný zachránce chlapce před popravou od sovětských »okupantů«.

Další kamínek do propagandy současné kapitalistické autokracie, jež má změnit myšlení budoucí generace a aktivovat fašistické proudy, jako jedny nástrojů moci. A na nás je, abychom své potomstvo před tímto ochránili a nabídli jim pravdu.

Roman BLAŠKO