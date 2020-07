Čína: USA jen chtějí rozptýlit pozornost

Čína by se připojila k jednání o kontrole zbraní mezi Spojenými státy americkými a Ruskem jen za předpokladu, že by Washington snížil svůj jaderný arzenál na úroveň Číny. Podle agentury Reuters to v minulém týdnu oznámila čínská diplomacie. Washington opakovaně Peking vyzýval, aby se přidal k rozhovorům o prodloužení smlouvy START, tedy dohody o jaderných zbraních mezi USA a Ruskem, jejíž platnost vyprší v únoru příštího roku.

Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

»Kdyby USA slíbily, že zredukují zbraně na úroveň Číny, pak by se Čína s radostí přidala k jednání, třeba hned příští den. Jenže my víme, že to se nikdy nestane,« sdělil generální ředitel odboru kontroly zbrojení na čínském ministerstvu zahraničí Fu Cchung. Zopakoval, že Čína nemá žádný zájem na tom, aby se přidala k jednáním se supervelmocemi z dob studené války v situaci, kdy americký jaderný arzenál převyšuje asi dvacetkrát ten čínský. Diplomat rovněž vyjádřil názor, že Spojené státy americké chtějí tím, že zvou Čínu k účasti na jednání, »pouze rozptýlit pozornost« a najít si záminku, aby mohly od prodloužení dohody START upustit. »Hlavním cílem je zbavit se všech omezení a uvolnit si ruce pro získání vojenské převahy nad jakýmkoliv protivníkem, ať už skutečným či smyšleným,« komentoval Fu úmysly Washingtonu. Čína se podle jeho mínění k mezinárodnímu procesu odzbrojování nestaví zády a je připravena zúčastnit se debat na téma snížení jaderného nebezpečí s ostatními stálými členy Rady bezpečnosti OSN.

Smlouvu o omezení strategických útočných zbraní, označovanou jako nový START nebo také START 3, podepsali 8. dubna 2010 v Praze tehdejší prezidenti Ruska a USA Dmitrij Medveděv a Barack Obama. Týká se omezení arzenálů obou zemí na maximálně 1550 strategických jaderných hlavic a zahrnuje i pravidla vzájemné kontroly. V účinnost vstoupila v roce 2011 a platí do 5. února 2021. Se vzájemným souhlasem může být prodloužena o pět let. Nové kolo jednání o jaderném odzbrojení absolvovaly Spojené státy a Rusko ve Vídni na konci června. Zvláštní zmocněnec amerického prezidenta pro jaderné odzbrojení Marshall Billingslea na Twitteru po skončení jednání tvrdil, že rozhovory byly »velmi pozitivní«, strany se v zásadě shodly na dalším kole jednání a byly svolány technické pracovní skupiny.

