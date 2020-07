Ilustrační FOTO - Pixabay

Důchodci vyhráli spor

Řecký nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch důchodců, jimž byly v letech 2015 a 2016 sníženy penze kvůli rozpočtovým škrtům vyžadovaným po Řecku mezinárodními věřiteli. Snížení bylo provedeno v rozporu s tehdejšími zákony, řekl soud. Verdikt může otevřít cestu k dalším stížnostem.

Deník Kathimerini napsal, že nárok na vyplacení náhrad mají ti, kteří podali stížnost k soudu a jimž byly penze sníženy mezi červnem 2015 a květnem 2016. Podle médií si mohou nyní zažádat i další lidé, jimž byly penze v tomto období sníženy. Náhrady by se ale neměly týkat snižování po roce 2016. »Verdikt soudu studujeme. Zvážíme naše fiskální možnosti a co může ekonomika unést a vláda poté oznámí, kdy a jak rozhodnutí soudu aplikuje,« uvádí se v prohlášení ministerstva sociálních věcí. Podle médií může vláda také vydat legislativu, kterou může vyplatit náhrady za snížení za zmíněných 11 měsíců i těm, kteří nepodali stížnost. Naopak snižování penzí před červnem 2015 může být státem nahrazeno jen těm, co podali stížnost do června 2015. Řecko se po globální finanční krizi ocitlo v roce 2010 na kraji státního bankrotu a muselo žádat mezinárodní věřitele o úvěrovou pomoc. Od té doby prošlo třemi záchrannými programy, půjčky poskytnuté věřiteli však provázely přísné podmínky. Poslední záchranný program země opustila teprve před dvěma lety.

(čtk)