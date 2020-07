Ilustrační FOTO - Pixabay

České firmy zatím COVID III nezajímá

O záruční program COVID III, který schválila vláda 18. května, není mezi živnostníky a firmami velký zájem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) je nízký zájem o půjčky se státní zárukou spíše dobrá zpráva, chce ale jednat o prodloužení programu či o rozšíření účelů jeho čerpání.

Program COVID III, který je určen pro podnikatele zasažené v souvislosti s koronavirem, je podle ministryně nastaven správně, jeho parametry nejsou příčinou současné nízké poptávky živnostníků a firem. Schillerová to řekla na briefingu po jednání prezidia České bankovní asociace. »Je to znak toho, že firmy se chovají obezřetně, čerpají určité rezervy, čerpají vládní podporu, ale může přijít na podzim situace, kdy to budou potřebovat více,« řekla ministryně k nízkému zájmu o půjčky se státní zárukou. Proto je podle ní důležité, aby tu program pro podnikatele byl. Vyšší zájem očekává na podzim, kdy skončí jiné formy státní podpory. Dodala, že na podzim nečeká další ekonomický propad, naopak se podle ní od třetího čtvrtletí bude firmám více dařit.

V případě programu COVID III je podle místopředsedy stínové vlády KSČM pro hospodářskou politiku Jiřího Dolejše hodně předčasné dělat nějaké účty. To, že firmy v současné době dávají přednost penězům na ruku, je podle něj dáno vypnutím ekonomiky, ale nesouvisí to s budoucností. »Je jasné, že je jednodušší dostat peníze, než si je půjčovat a pak splácet, takže to, do jaké míry se ekonomika bude schopna postavit na nohy, se ukáže až nad konkrétními projekty, které by měly být úvěrovány,« řekl Dolejš našemu listu. S otevřeným koncem je podle něj také jakákoliv prognóza. Speciálně na českou ekonomiku bude mít totiž zásadní vliv situace v zahraničí, vzhledem k tomu, že ČR je z velké části exportní zemí. »Pokud budou problémy v zahraničí, tak to samozřejmě bude mít na českou ekonomiku velký dopad. Pokud nebude poptávka, nebude oživování ekonomiky, a ani úvěry nebudou čerpány,« konstatoval Dolejš. Program je podle něj potřeba zlepšit, a především zjednodušit jeho administrování.

Místopředseda stínové vlády KSČM pro hospodářskou politiku Jiří Dolejš.

Za pravdu mu dává také výsledek šetření Hospodářské komory ČR. Podle něj podnikatelům v programu COVID III vadí právě vysoká administrativní náročnost podávání žádostí.

Záchranná síť pro podniky na hraně tzv. likvidní krize

Nastavení programu a objem vyčleněných financí do programu COVID III dodal podle prezidenta České bankovní asociace (ČBA) Tomáše Salomona podnikatelům jistotu, že peněz bude dost. Má sloužit jako záchranná síť zejména pro podniky, které se ocitnou na hraně tzv. likvidní krize. Je podle něj třeba dál sledovat vývoj, případně včas reagovat. Program by mohl podle něj být i upraven.

Velkým tématem k diskusi podle Schillerové může být jeho prodloužení, zatím by měl fungovat do konce roku. Podnikatelé ho mohou využít na provozní výdaje, ministryně nevyloučila ani rozšíření účelů čerpání.

COVID III podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy zatím rozhodně nenaplňuje naděje do něj vkládané. »Do jisté míry je důvodem poměrně nízká portfoliová záruka státu ve výši 30 procent. Ta není z pohledu bank dostatečná, aby se v současné značně nejisté době více osmělily k úvěrování,« uvedl. Podle Salomona ČBA nemá zprávy z bank, že by nízká záruka byla důvodem odmítání žádostí.

Dolejš připomněl, že už při schvalování programu byl velký spor mezi státem a bankami, jak vysoká má být účast bankovního sektoru. Debatovat o tom, jak se banky a stát »šábnou« o propadlou garanci, pokud projekt nebude úspěšný, by se podle něj mělo až později. »Teď se bavme o tom, aby se za tyto úvěrované peníze mohly rozjet podnikatelské projekty. Musí to být dobré projekty v oživujícím ekonomickém prostředí a pak to samozřejmě může fungovat,« míní Dolejš.

Program COVID III funguje ve spolupráci s komerčními bankami. Do projektu se zapojilo 20 finančních institucí. Na základě tržních podílů jim byly vypočítány výše zaručovaných portfolií. Za půjčky ručí Českomoravská záruční a rozvojová banka. Živnostníci a podniky do 250 zaměstnanců mají nárok na záruku až 90 %, firmy s více pracovníky, maximálně ale s 500, mohou získat záruku do 80 %. Délka ručení jsou tři roky. Maximální výše úvěru je 50 milionů korun.

Program byl naplno spuštěn zhruba před měsícem. Podle údajů ČMZRB banky k 13. červenci přijaly 2536 žádostí za 16,7 miliardy korun. Schváleno bylo 581 žádostí v objemu 2,6 miliardy korun. COVID III by měl fungovat do konce roku, rozdělen bude do několika výzev. V první mohou finanční instituce živnostníkům a firmám poskytnout úvěry až 167 miliard korun. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun, díky zapojení komerčních bank by tak podnikatelé zasažení v souvislosti s koronavirem mohli získat až 500 miliard korun.

(jad)