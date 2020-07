Necháme si to líbit?

V těchto dnes se zase urodilo paradoxů. Ještě jsme se nevypořádali s prodejem nacistických propagačních předmětů s portréty válečných zločinců, protože kalendář na rok 2021 s »osobnostmi třetí říše« je stále k mání v e-shopu nakladatelství Naše vojsko (zato hrnky s Hitlerem, Eichmannem, Heydrichem, Goebbelsem a dalšími strůjci masových vražd z nabídky e-shopu zmizely), když jsem se dozvěděla, že firma Amazon.de nabízela trička oslavující připojení československého pohraničí k německé říši v říjnu 1938. Potisk na tričku vychází z dobové německé kresby opatřené propagandistickým titulkem »Befreite Heimat« (osvobozená vlast) a datem 10. říjen 1938. V tomto případě nebyl na tričku adorován konkrétní válečný zločinec, ale proces, jenž znamenal, v rozporu s mezinárodním právem, agresi vůči suverénnímu státu a byl počátkem největší války v dějinách lidstva. Propagační síla trička je srovnatelná s tričky či hrnky s Hitlerem.

S informací přišel Deník a jeho redaktoři se poptali i u vedení Amazonu. Je dobrou zprávou, že na základě jejich dotazu bylo tričko z nabídky firmy odstraněno. Mluvčí české pobočky Amazonu uvedla, že produkt prověřili, a protože evidentně uznali jeho nevhodnost, výrobek byl z nabídky odstraněn.

Výrobcem dané textilie má být reklamní firma Copytec z německé Chotěbuzi. Předloha potisku je historická a sahá do velmi nechvalného období německých dějin. Byla to pohlednice od německého malíře a grafika Rudolfa Mathera, olomouckého rodáka. Jeho dílo znázorňuje muže se zvednutýma rukama nad hlavu, přičemž na rukou má přetržené okovy. V pravém rohu datum 10. října 1938, v levém rohu motiv Moravské Třebové. Namísto hákového kříže, který byl součástí originální Matherovy grafiky, je »nově« znak landsmanšaftu. Že by kouzlo nechtěného?

Je dobře, že toto konkrétní triko z nabídky Amazonu zmizelo, ale k zájemcům se může dostat jinými cestami. Pravicový extremismus, rasismus a antisemitismus (tedy i neonacismus), jak doložila aktuální zpráva německé kontrarozvědky, má v Německu dost svých příznivců!

Ale i u nás dochází k nepochopitelnému uctívání strany války, německého agresora, jenž vyvolal největší masakr v lidských dějinách a nese za to plnou odpovědnost. Magistrát města Mostu, jeho Technické služby a spolek Severočeský letecký archiv Most vymyslely něco nevídaného – aby prý uctily památku spojeneckých letců, instalovaly na vrchu Šibeníku maketu obřího německého protiletadlového kanónu, kterým Němci během druhé světové války, především v letech 1944-45, ostřelovali spojenecká letadla. Tedy naše spojence a osvoboditele! Dočkáme se snad toho, že budeme na piedestaly stavět německé nacistické tanky, letadla, děla, kulomety, možná i gilotiny, mučicí nástroje, plynové komory či plynová auta – třeba taková, v nichž byly krutě zavražděny lidické děti? Nebo co si kdo ještě vymyslí?

Nejenže se bourají sochy skutečných osvoboditelů a instalují se pamětní desky pomahačů nacistů. Mostecká samospráva přišla se svým »originálním« příspěvkem, jak ještě více mladé generaci zamlžit, kdo byl vlastně ve druhé světové válce agresorem a kdo obětí, tedy kdo byl po právu poražen na hlavu a kdo se stal – po právu - vítězem.

Je na každém z nás, necháme-li si to líbit.

Monika HOŘENÍ