Brusel nepřekvapil

O povinné podíly českých potravin na pultech řetězců se začala zajímat Evropská komise.

EK podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala informovala Česko, že návrh je v rozporu s evropskými normami ohledně jednotného trhu. Podle Doležala řetězce vlastněné zahraničním kapitálem aktivovaly domácí vlády, aby se o problematiku zajímaly.

Změnu zákona navrhly dvě desítky poslanců, neprošla ale závěrečným sněmovním čtením. Nyní o možných alternativách jedná sněmovní zemědělský výbor. Aktuálně se na české politické scéně podle Doležala pracuje na tom, aby se do zákona o zadávání veřejných zakázek dostalo ustanovení, aby veřejné instituce musely část nákupů mít z lokálních surovin. Tak by stoupla spotřeba lokálních produktů. Zároveň se jedná o možných změnách v novele zákona o potravinách. »Je diskuse, kterých potravin by se to mělo týkat,« dodal. Podle něho by mohlo jít o výsekové maso, mléčné výrobky, řepný cukr, české ovoce a zeleninu. Mělo by tak jít o produkty, ve kterých by mohla být ČR soběstačná.

»Chceme, aby něco Poslaneckou sněmovnou prošlo. Nejde ani tak o přesná čísla, ale o signál vůči obchodním řetězcům a ke státní správě,« řekl Doležal. Cílem by mělo být, aby se na českých pultech objevovalo více českých potravin.

