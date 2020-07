Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Dráhy budou prověřovat práci »mašinfýrů«

České dráhy zintenzivní kontroly práce strojvůdců, zároveň budou chtít zkvalitnit jejich výcvik a trénink. Dohodlo se na tom představenstvo společnosti.

»Zaměříme se na další zkvalitnění výcviku, průběžného tréninku a zvýšení četnosti kontrol výkonu povolání strojvedoucích. Těch jsme už loni provedli meziročně o 25 procent více než před rokem,« uvedl šéf skupiny Václav Nebeský.

Dráhy zakomponují příčiny posledních nehod do svého povinného školení a připraví speciální trénink na simulátorech v Praze a České Třebové. Trénink bude zaměřen zejména na reakční schopnosti strojvedoucích při mimořádných situacích. Dráhy nyní pořádají pro své strojvedoucí více než 12týdenní výcvik a v průběhu povolání další školení. Jejich součástí je minimálně jednou za rok výcvik na trenažéru. Zintenzivnění kontrol doplní kontroly, které společnost provádí u každého strojvedoucího nejméně dvakrát do roka.

Další opatření se bude týkat regionálních tratí typu D3, mezi které patří i úsek u Perninku, kde se minulý týden čelně srazily dva vlaky. Tyto tratě jsou řízeny pouze lidmi. Dráhy tu zahájily přípravu systému na bázi GPS, který bude strojvedoucí během jízdy upozorňovat na nutnost hlásit se dispečerovi v místech křížení vlaků. Zároveň by měl v případě pochybení upozornit i na blížící se vozidlo v protisměru. »Dokud nebudou tyto tratě zabezpečeny, může takové zařízení pomoci předejít fatálním událostem,« podotkl Nebeský. Řízení tratí D3 upraví i Správa železnic, která na nich od 15. srpna zavede ohlašovací povinnost pro strojvůdce před odjezdem z dopraven, tedy stanic, výhyben a dalších míst.

Strojvůdce vyčerpávají i »vedlejšáky«

Vedle toho společnost plánuje dál vybavovat svá vozidla zabezpečovacím systémem ETCS, který umožňuje zastavit vlak na dálku. Nové vlaky kupuje pouze s tímto systémem. Podle statistik z letošního dubna je systémem ale pokryto jen zhruba 255 kilometrů železnice, dalších přes 200 kilometrů je ve zkušebním provozu. Celkem je v České republice přes 9000 kilometrů železnic.

Dopravce také připomněl, že podporuje vznik systému na kontrolu dodržování povinného odpočinku v případech, kdy strojvedoucí zároveň pracuje u jiného dopravce. V současnosti to není možné kontrolovat. Na systému začal loni pracovat Drážní úřad.

V uplynulých osmi dnech se stalo na tratích několik velkých nehod. Nejtragičtější byl střet dvou vlaků na Karlovarsku u Perninku, při kterém zemřeli dva lidé a dalších 24 bylo zraněno. Další nehoda se stala v pátek na trati mezi Prahou a Kolínem. U pražských Běchovic narazil vlak bez cestujících do čekajícího rychlíku, nikdo se nezranil. Na stejné trati pak v úterý večer narazil osobní vlak do zadní části nákladního expresu. Po nehodě zemřel strojvedoucí. Příčiny nehod se zatím vyšetřují, podle předběžných zpráv šlo o lidské chyby.

Selhání jednotlivců

Nejde o systémová pochybení ale selhání jednotlivců, řekl k nehodám vlaků ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Plánuje řešit i personální otázky, zejména navýšením počtu zaměstnanců na železnici. Podle předběžných zpráv šlo při incidentech o chyby strojvůdců. To se podle Havlíčka týká i úterní nehody u Českého Brodu. »Strojvůdce byl zastaven, znovu se rozjel. V rychlosti 60 až 70 km/h narazil do poštovního vlaku, který nebyl zabrzděn, před sebou ho ještě tlačil,« řekl ministr. Havlíček, jako čistokrevný byrokrat, v souvislosti s aktuální situací sestavil novou Bezpečnostní komisi pro železnice.

Osm zraněných je mimo ohrožení života

Osm zraněných lidí, které z tragické úterní srážky vlaků rozvezla záchranná služba do vinohradské a Thomayerovy nemocnice v Praze a do českobudějovické nemocnice, je mimo ohrožení života. Dva z nich už jsou doma. Vinohradská nemocnice přijala dva zraněné, Thomayerova nemocnice čtyři a českobudějovická dva. Jednoho zraněného záchranná služba odvezla i do Ústřední vojenské nemocnice v Praze Střešovicích a lehce zraněné do nemocnic v Kolíně a Nymburku. Záchranáři při nehodě u Českého Brodu ošetřili 31 lidí, z toho čtyři těžce zraněné. Strojvedoucí nehodu nepřežil.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady přijala v noci dva pacienty z havarovaného vlaku. »Jeden pacient byl přijat na Kliniku anesteziologie a resuscitace se sériovou zlomeninou žeber a bude v průběhu dne přeložen na standardní oddělení. Pacientka, která byla přijata na Jednotku intenzivní péče Ortopedicko-traumatologické kliniky s rozsáhlou tržnou ranou stehna a se zlomeninou v oblasti krční páteře, bude také přeložena na standardní oddělení,« uvedla nemocnice. Podle ředitele nemocnice Petra Arenbergera jsou oba pacienti mimo ohrožení života.

Thomayerova nemocnice v pražské Krči přijala čtyři zraněné. Podle mluvčího Petra Sulka z toho dva lehce zraněné už poslali domů a další dva zůstávají v nemocnici na pozorování. »Ale nejsou v ohrožení života,« doplnil Sulek.

Ve vojenské nemocnici v Praze po nehodě skončil jeden člověk. Jeho stav vyžaduje intenzivní péči, sdělila mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

V českobudějovické nemocnici jsou po srážce vlaku muž a žena. Mluvčí nemocnice Iva Nováková řekla, že oba utrpěli lehčí zranění. Jejich stav není vážný, utrpěli hlavně pohmožděniny, ale zůstanou v nemocnici na pozorování.

Osobní vlak CityElefant, ve kterém cestovalo přes sto lidí, narazil v úterý večer do stojícího poštovního vlaku. Strojvedoucí nehodu nepřežil, zranilo se podle posledních informací středočeských záchranářů 31 lidí, z toho čtyři těžce. Policie vyšetřuje nehodu vlaků u Českého Brodu jako obecné ohrožení z nedbalosti a ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti. Trať, která je jednou z nejvytíženějších v republice, byla do 10.00 uzavřená. Provoz byl obnoven po 10.00 po jedné koleji a za snížené rychlosti. Vlak projel návěstidlem na červenou. Česká pošta odhaduje celkovou škodu na poštovním vlaku, do kterého narazila osobní souprava, na 15 milionů korun. Škodu na osobním vlaku Drážní inspekce odhaduje na 40 milionů Kč.

(ng)