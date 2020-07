Ilustrační FOTO - Pixabay

Místo krátkodobého vězení peněžitý trest

Soudy zřejmě budou moci častěji ukládat peněžité tresty místo krátkodobých trestů vězení. Dohody o vině trestu se patrně budou moci využívat i v případě závažnějších trestných činů. Předpokládá to novela trestního zákoníku, jejíž schválení doporučil Senátu jeho ústavně-právní výbor.

Debatu ve výboru vyvolalo navrhované zvýšení hranice škody pro posuzování majetkového protiprávního skutku jako trestného činu z nynějších 5000 korun na 10 000 korun. Návrh zároveň zdvojnásobuje další částky, které určují závažnost majetkových trestných činů. Například škoda velkého rozsahu, jež charakterizuje nejtěžší majetkovou kriminalitu, by začínala na deseti milionech korun místo nynějších pěti milionů.

Zdeněk Hraba (STAN) usiloval o vypuštění tohoto ustanovení a Michael Canov (SLK) o snížení částek o 30 procent. Oba senátoři argumentovali mimo jiné dopady předlohy na obce, které se budou muset zabývat vyšším počtem přestupků. Hraba také tvrdil, že by se skrytě snížily tresty za úplatkářství. Protože ale výbor podpořil předlohu ve sněmovním znění, o pozměňovacích návrzích už nehlasoval. Senátoři je budou moci opět uplatnit na plénu. To se bude předlohou zabývat příští týden.

Pordloužit promlčecí dobu u privatizačních zločinů

Novela obsahuje také pozměňující návrh předsedy sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka (KSČM), který prodlužuje promlčecí lhůty u zvlášť závažných trestných činů, včetně privatizačních, z 20 na 30 let. Sněmovna tento návrh schválila hlasy 92 ze 145 přítomných poslanců. »Od roku 2011, kdy jsme poprvé předložili novelu trestního zákona a trestního řádu o prodloužení promlčecí doby privatizačních zločinů, a případně jiných, zvláště těžkých zločinů, se nám konečně po desíti letech podařilo toho dosáhnout! Vím, že to je úspěch pozdní, ale je důležité, že jsme konečně dosáhli toho, že bude možné například trestné činy při privatizaci z let 2006 až 2013 dále stíhat,« uvedl tehdy našemu listu místopředseda Sněmovny, předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Častějšího ukládání peněžitých sankcí chce vláda dosáhnout například zavedením zákonného přepočtu pro přeměnu nezaplaceného peněžitého trestu v odnětí svobody. Prodloužit se mají také lhůty pro placení peněžitého trestu. Trest má být okamžikem zaplacení zahlazen, pokud ho soudy neuložily pachateli za zvlášť závažný zločin.

Dohodu o vině a trestu by bylo možné podle předlohy uzavřít u všech trestných činů, tedy i u zvlášť závažných. V současnosti se může dohoda využít u přečinů a zločinů s horní hranicí trestní sazby do deseti let vězení, což je podle autorů novely hlavním důvodem, proč se tolik nerozšířila. Možnost podmínečného propuštění po odpykání třetiny trestu novela navrhuje i pro lidi, kteří byli poprvé odsouzeni za některé zvlášť závažné zločiny.

V zákonu o trestní odpovědnosti firem předloha výslovně upravuje podmíněné upuštění od zbytku trestů zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací. Při splnění určitých předpokladů by to bylo možné po vykonání poloviny trestu. Novela zásadně zmírňuje i úpravu zahlazení odsouzení společnosti.

