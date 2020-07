Ilustrační FOTO - Haló noviny

Otázka na víru při sčítání zůstane

Pravidla pro sčítání lidu, domů a bytů v příštím roce Senát schválí zřejmě beze změn. Doporučil mu to garanční hospodářský výbor. Plénum horní komory posoudí vládní předlohu příští týden.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. K novinkám příštího cenzu k 27. březnu 2021 patří to, že lidé budou odpovídat na méně otázek než v minulosti, neboť část dat statistici získají z registrů.

Lidé budou moci i nadále dobrovolně uvádět, zda se hlásí k nějaké náboženské víře. Do předlohy to vložila Sněmovna. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček absenci dotazu na víru ve vládním návrhu zdůvodňoval tím, že při minulém sčítání na něj odpověděla jen zhruba polovina lidí. Řada lidí prý uváděla vymyšlená vyznání. Podle některých poslanců by ale nebylo logické přijít o data, která se zjišťovala při předchozích třech sčítáních. Podle poslance Lea Luzara (KSČM) byl údaj o náboženské víře zajímavý. »Nevím, z jakého důvodu vypadl, zvlášť když jsme neustále konfrontováni s informacemi, které vzbuzují u lidí obavy, jak to tady vypadá s islamizací a podobně. Přitom tato tvrdá jasná data ze sčítání lidu by mohla ukázat, že je to pouze fáma a že to nehrozí,« řekl. Údaje o náboženské víře se uváděly od samého začátku sčítání.

Zatímco v roce 2011 lidé vypisovali tři listy s 47 údaji, tentokrát by měli podle vládního návrhu zadávat o dvě desítky údajů méně do dvou listů. Formuláře budou moci snadno vyplnit elektronicky. Tiskopisy v papírové formě doručí sčítací komisaři pouze lidem, kteří informace elektronicky neodešlou.

Za nevyplnění formuláře pokuta 10 000 Kč

Prostřednictvím formulářů bude ČSÚ zjišťovat jména a příjmení lidí, druh a číslo dokladu jejich totožnosti, datum narození a pohlaví, místo pobytu, národnost, mateřský jazyk, dosažené vzdělání, počet dětí, povolání nebo dojíždění do zaměstnání. Statistici budou zjišťovat také způsob bydlení, velikost bytu, připojení na plyn a vodovod, způsob vytápění nebo složení domácnosti, tedy seznam osob v bytě a vztahy mezi nimi.

Za nevyplnění formuláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění bude hrozit pokuta 10 000 korun, za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce. Sčítání má včetně přípravy a vyhodnocení v období od roku 2018 do roku 2023 stát 2,23 mld. Kč. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliardy. Statistici však uvádějí, že úspora bude až pětinová vzhledem k využití registrů.

Poprvé bylo sčítání lidu na českém území v roce 1869. Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, se jich uskutečnilo devět.

