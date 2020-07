Noční můra vlakové dopravy

Nehody na železnici jsou příliš časté. V první řadě bych chtěl vyjádřit účast všem, kteří byli v posledním měsíci zraněni při nehodách na železnici a popřát jim brzké uzdravení. Rodinám zemřelých pak soustrast nad ztrátou blízkých. Série neštěstí je varující. Čtyři nehody v průběhu deseti dnů by měly přinutit zodpovědné pracovníky k důkladnému zamyšlení. Hovoří se převážně o lidském selhání. Toto musí mít ale své důvody. Odborníci diskutují o možné únavě či nedostatečné zkušenosti strojvedoucích. Přetížení lidí, nedostatek odpočinku, stres, to mohou být příčiny těchto katastrof. Je nutné brát v potaz i to, jak velký podíl má i míra elektronických zabezpečovacích systémů a jaká je jejich reálná funkčnost. Nároky na strojvůdce v případě tratí, které nejsou elekronikou zabezpečené, jsou vysoké. Takových tratí je v naší republice značné množství. Ministr Havlíček by tento neutěšený stav měl začít urychleně řešit, a to jak po technické stránce, tak i s ohledem na pracovní zatížení strojvedoucích.

Lidský faktor nelze pominout, ale je nutné prověřit, jak vysoké je zatížení lidí a zda doba odpočinku mezi jednotlivými směnami je adekvátní. Odpovědnost, kterou mají strojvedoucí za životy pasažérů, je obrovská. Železniční doprava má u nás dlouholetou tradici a bezpečnost je na prvním místě. Nechceme se přece bát nastoupit do vlaku. Tragická srážka vlaků v Českém Brodě by měla být výstrahou pro všechny zodpovědné pracovníky. Důvod, proč vlak projel patrně na červenou, se šetří. Desítky zraněných a mrtvý strojvedoucí... bilance, která by se neměla opakovat.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM