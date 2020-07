Nejde jen o Hagiu Sofiu

V období pandemie jako by migrace převážně muslimského obyvatelstva do Evropy přestala existovat. Mohli jsme slyšet jen zmínky o problémech v řeckých táborech. Ostatní Evropa jako by spala. Uzavřela se, to ano, najednou šlo cesty z jihu a jihovýchodu narušit, ale jinak denní tisk byl dostatečně zásoben informacemi nemoci. Snad ještě stojí za to se zmínit, že nejvstřícnější země k přijímání imigrantů, tedy Anglie, Francie, Španělsko a Švédsko, byly pandemií zasaženy nejvíce. Nechci z tohoto faktu a ghett, která zde vlastně jsou, vyvozovat cokoli. Vždyť přece Německo, země pro migranty patřící také mezi zaslíbené, vyšla z této etapy koronaviru vcelku se ctí.

Znovu jsme se k muslimské otázce dostali až zase nyní. A podnět nepřišel z Evropy ani ze zemí, z nichž noví migranti se pokoušejí nebo budou pokoušet do našeho světadílu dostat. Přišel z Turecka. Tamější prezident Erdogan, jenž pomalu obrací odkaz Mustafy Kemala Atatürka na hlavu, se rozhodl pro zásadní krok. Změnit slavnou Hagiu Sofii, tedy Chrám Boží moudrosti, která skoro devadesát let je muzeem, opět na mešitu. Jde o vskutku »ďábelský plán«. Ve světě totiž jako vizitka toho či onoho náboženství bývají obyčejně chrámy. Paříž má svůj Notre Damme, Řím Chrám sv. Petra, Kolín n. R. dóm viditelný odevšad, Moskva Chrám Vasila Blaženého, Praha katedrálu sv. Víta atd. vesměs tedy křesťanské modlitebny spojené ale vždy s celým národem. Pro něj byly budovány, pro něj existují.

Hagia Sofia byla postavena jako křesťanský chrám za císaře byzantské říše Justiniána v roce 537. Která stavba se může jí vyrovnat? Byla i sídlem konstantinopolského patriarchy. Geniální řečtí architekti postavili tak na dlouhá staletí největší chrám světa. Když po devíti stech letech, v roce 1453 město dobyli Osmani, předělali Hagiu Sofiu na mešitu. Postavili k ní čtyři minarety a vnitřní křesťanskou figurální výzdobu zakryly. Naštěstí ji nezničili. Takovým obrazoborectvím se snad může chlubit jen katolická církev, která předělávala chrámy všude, kam vstoupila noha jejích kněží. Stačí si připomenout bratrské a evangelické kostely po vítězné třicetileté válce.

Nyní turecký prezident, jehož manželka si brzy po jeho nastoupení do funkcí provokativně uvázala muslimský šátek, se rozhodl Hagiu Sofiu přeměnit z muzea na muslimskou modlitebnu. Istanbulu bude opět vévodit mohamedánství, i když město má, vzorem byl právě Chrám Boží moudrosti, svou velkou Modrou mešitu, kterou sultán Ahmed nechal, vlastně podle vzoru Hagii Sofii, postavit po sto letech od dobytí Konstantinopolu. Znamená to i zakrytí nádherných fresek, zatím údajně jen při modlitbách, kterými se nemohl chlubit žádný tak starý chrám. Muslimové totiž nesmějí znázorňovat živé bytosti. Proto v jejich chrámech najdeme jen figurální, i když často umělecky velmi cennou výzdobu.

Odkaz velikého »Otce Turků« Atatürka tak zase bude rozhodnutím islamizujícího prezidenta okleštěn. Erdogan se tak krok za krokem pokouší zvrátit sekularizační vývoj země a postavit se do čela muslimských zemí. Nepovedeného puče využil pro odstranění generálů, kteří mohli být nebezpečím pro jeho záměry, stejně jako soudců, vysokoškolských profesorů, politiků, kteří byli věrni Atatürkově odkazu přivést zemi do moderního století.

Modernost neznamená jen moderní technologii, armádu, ale nové myšlení nesvázané s muslimskými či jinými náboženskými dogmaty. Rozhodnutí prezidenta Erdogana o změnu symbolu Istanbulu, Hagii Sofii, na mešitu je tedy dalším krokem, který Turecko má vrátit před období velikého Atatürka a světu dát na vědomí, že muslimská víra se opět probouzí ke svému rozmachu.

Jaroslav KOJZAR