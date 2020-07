Na Brity je spolehnutí

Zpráva o tom, že Britové odmítli vydat Venezuele její zlato, které je deponováno v trezorech britské centrální banky, jež země chtěla využít jako pomoc v boji s koronavirem, mi něco připomnělo. Ve svém zdůvodnění britský soud totiž uvedl, že neuznává prezidenta Madura, ale nikým nezvoleného samozvance Guaidóa. Dobrá výmluva, tedy z hlediska Anglie. Neměl bych se divit, protože vedení britských ostrovů se vždy chovalo jen tak, aby to Británii vyhovovalo. Britové ve svých dějinách prodali kdekoho, kdeco, byli největšími kolonizátory a dodnes nemají ústavu, protože ta by mohla narušit jejich »zvyklosti« a neomezené rozhodování.

Co mi však toto rozhodnutí připomnělo? Rok 1939, kdy - zákon nezákon - předala britská centrální banka československé zlato nacistům. Stačil jen vynucený podpis českých úředníků. O tom, že byl vynucen, v Londýně věděli. Byli totiž jinou cestou informováni. Co na tom, že poté se v britském parlamentě vzrušeně debatovalo o tom, jak velký to byl podraz. Po Mnichovu tak podruhé Anglie předvedla, jak si váží svých vlastních slibů a podepsaných dohod. To zlato totiž bylo okamžitě převezeno a údajně zčásti jím byly zaplaceny dodávky pro Německo ze země za mořem. Lze dokonce říci, že i část zbraní, které po vypuknutí války ohrožovaly samotné Brity. Kšeft ovšem vždycky býval kšeft. Nic není zadarmo. Ani uchovávání zlatého pokladu. Za všechno se platí. A Britové později, to už uplynulo hodně let po válce, si od nás, od Čechoslováků, nechali zaplatit zbraně, uniformy i tkaničky do bot našich vojáků, kteří umírali za ně, za Angličany, ve stíhačkách bránících nacistickým letcům shazovat smrtící bomby na jejich města.

Ale nejde jen o nás. V roce 1939 údajně Britská národní banka převedla španělské zlato, zlato, které si tu uschovala španělská legální vláda, na Frankův režim. A Franka přece v té době ještě Británie neuznávala.

Podnes diktátorským či nedemokratickým režimům Britové otevírají svou náruč. Nic nevadí, že tady o demokracii si mohou nechat jen zdát. Dnešní vysoká úroveň Angličanů je dána exploatací kolonií. Těm dodnes nic nevrátila, ani omluvu jsme nemohli zaslechnout. Nebyla totiž žádná. I zlato z jejich nalezišť je ukryto v londýnských sejfech. A tak mně vůbec nepřekvapuje chování Angličanů ve vztahu k Venezuele. Spíše mě napadá otázka: Jakou to vlastně zemí je Anglie? Slovo »gentleman« bych jí ani náhodou nepřiřkl.

Otakar ZMÍTKO