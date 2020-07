Vzpomínejme

V dnešní době si připomínáme mnohé, něco víc, něco míň. Bohužel právě ono připomínání je ale poplatné době (přesněji – těm, kteří se nás snaží přivést na svou »víru«), a to zrovna ne v malé míře.

Mohlo by se nyní zdát, že historie se připomíná více než dost, mohlo by se i zdát, že má v médiích naopak opravdu hodně prostoru, a to především kvůli současnému blbnutí kolem různých údajně antirasistických iniciativ. Ale rozhodně to není konzistentní. Jedná se totiž de facto vždy o jeden úhel pohledu a ten druhý je, jen pro formu, tedy ještě v tom lepším případě, jen tak mimoděk zmíněn. Navíc se dost často jenom »kope do mrtvol«, tedy pouze tam, kde již neexistují pamětníci a nikdo se už nemůže hájit. Byť i zde existují výjimky – tedy sondy do doby nedávno minulé.

Například náš »jediný pravdivý« mediální prostor nyní vcelku výrazně připomínal masakr v Srebrenici, tedy pobití převážně muslimských obyvatel v onom regionu v roce 1995. Opět však byla, nejspíš asi omylem, zmiňována pouze jedna strana mince. Jak uvedl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip: »Připomínka masakru v Srebrenici, válečného zločinu, jehož aktéři byli odsouzeni, mi připomněla jiný válečný zločin. Bombardování Jugoslávie vojsky NATO bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN roku 1999, kde viníci dosud odsouzeni nejsou. Zůstávají jen pozůstalí, včetně matek zavražděných dětí a vztek...«

Je tedy jasné, že místo toho, aby se trestali stále žijící, se ve světě, ale i u nás »trestají« sochy a odkazy lidí dávno zesnulých, a to ať už za zločiny skutečné, byť v dané době zcela běžné, či dokonce naprosto smyšlené. Na ty živé zločince očividně současným obhájcům jediné pravdy a duhové lásky či čeho ještě holt chybí odvaha.

Tomáš CINKA