Ilustrační FOTO - Pixabay

Do sálu autem. Na výstavě obrazů v Torontu

Organizátory výstavy o Vincentu van Goghovi v kanadském Torontu napadlo, jak spojit umění a pandemii: vytvořit prostor a podívanou určené výhradně automobilistům. Taková výstava je světovou premiérou, napsala agentura AFP.

Tato výstava o světě slavného malíře měla začít v Torontu počátkem května, ale epidemie COVID-19 donutila její organizátory, aby premiéru odložili a hledali alternativy. »Kvůli koronaviru jsme museli uvažovat tvůrčím způsobem,« vysvětluje Corey Ross, jeden z organizátorů expozice. Největší kanadské město postupně uvolňuje restriktivní opatření a výstava o van Goghovi mohla proto v první červencové dekádě začít. Je umístěna ve dvou sálech: jeden je s kruhy vyznačenými na zemi, které určují vzdálenost mezi dvěma osobami, a vyhrazený pro ty, kdo dají přednost pěší prohlídce; druhý je určený automobilistům.

Prohlížet si vystavené exponáty z pohodlí svého vozu umožňuje těm nejzranitelnějším či nejopatrnějším kochat se uměním zcela bezpečně. Je to rovněž unikátní zkušenost. »Nikdy jste nic podobného nezažili. Je to, jako by váš vůz plul mezi uměleckými díly,« říká Ross. Na expozici se podíleli tvůrci výstavy Van Gogh, hvězdná noc, která se loni konala v pařížském Atelier des Lumières. Torontská výstava má podobnou koncepci s využitím digitálního umění: díla nizozemského malíře jsou promítána ve velkém formátu na velké zdi. Expozice, původně určená pro pěší návštěvníky, byl uzpůsobena pro automobilisty: v sále může být až deset automobilů. Během promítání jsou motory vypnuty a hraje hudba. Výška děl byla upravena tak, aby je bylo možné vidět přes přední sklo. Návštěvníci jsou za svým volantem, v ruce telefon, aby mohli fotografovat, a děti na kolenou, ponořeni po 35 minut do malířova světa.

Sedmnáctiletá Jessica Countiová přijela s rodinou, aby zde oslavila narozeniny své sestry. »Je to opravdu zážitek, jaký v galerii klasického umění nemůžeme mít. Opravdu se mi to líbilo, i když jsme nemohli mezi exponáty chodit,« říká. Patrick Corcoran (52) prožívá výstavu za volantem svého historického automobilu, Plymouthu z roku 1950. »Už to, že ze svého vozu můžeme obdivovat umění, je pohodlné. A vzhledem k tomu, co se kvůli pandemii děje ve světě, to je i bezpečné,« říká. Corey Ross je sice potěšen úspěchem své koncepce, ale soudí, že to bude jen dočasné. »Jakmile bude možné prožívat umění tak, jak to máme rádi, tedy ve skupině, s lidmi, s nimiž o tom můžeme mluvit, setkávat se a být součástí nějakého společenství, myslím, že se k tomu vrátíme,« uvádí.

Sál pro automobilisty má vyprodáno až do konce této expozice, tedy do 9. srpna. Výstava pro pěší návštěvníky má trvat až do konce září.

(čtk)