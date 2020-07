Ilustrační FOTO - Pixabay

Neopakovat chyby z první vlny!

Správy státních hmotných rezerv by měly mít při pořizování ochranných pracovních pomůcek možnost využít výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Počítá s tím novela, kterou předložila skupina poslanců v čele se stínovým ministrem vnitra KSČM, místopředsedou sněmovního výboru pro bezpečnost Zdeňkem Ondráčkem.

Výjimka, kterou novela zavádí, by však měla být využitelná pouze za předpokladu, že to bude nezbytné z důvodu ochrany bezpečnostních zájmů ČR v souvislostí se šířením koronaviru SARS-CoV-2. Současně musí být naplněna také podmínka, že není možné učinit takové opatření, které by provedení zadávacího řízení umožňovalo. Účinnost navrhované změny má být podle poslanců časově omezená, a to na šest měsíců.

»Jako člen Ústředního krizového štábu jsem při jednáních měl možnost vyslechnout informace o situaci ohledně stavu ochranných pracovních pomůcek, a proto jsem se rozhodl, společně s kolegy z jiných politických stran, předložit novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, která by měla umožnit, aby Správa státních hmotných rezerv byla připravena na případnou druhou vlnu epidemie,« vysvětlil Ondráček našemu listu. Postupovat formou otevřeného výběrového řízení totiž zabere dlouhý čas a poslanci se obávají toho, aby se neopakovala situace ohledně pomůcek, která nastala v případě první vlny epidemie. »Schválení novely by znamenalo, že Správa státních hmotných rezerv může tyto pomůcky nakoupit na výjimku, naplnit rezervy, a když se něco stane, tak ve skladech už alespoň na nějakou dobu ochranné pomůcky budou,« dodal Ondráček.

Zdeněk Ondráček (KSČM).

Operativně doplnit zásoby

»V současné době je nutné operativně doplnit zásoby Správy státních hmotných rezerv, které byly vyčerpány v rámci opatření při krizovém stavu. Nelze vyloučit, že obdobný krizový stav může nastat kdykoli v následujících měsících, není vyloučen ani příchod tzv. druhé vlny nákazy a je tedy nutné rychlé operativní řešení,« uvádějí poslanci v důvodové zprávě.

Předložený návrh reaguje na doprovodné usnesení Poslanecké sněmovny z konce dubna. Týká se návrhu legislativních změn vedoucích k zajištění centrálních nákupů ochranných pomůcek.

»Krizová situace související s nemocí COVID-19 jednoznačně ukázala, že je nezbytně nutné zajistit operativní schopnost pořízení zvláštních a někdy i ne zcela předpokládatelných druhů zboží, nutného k zajištění a vyřešení nastalé krizové situace. Proto je nutné v okamžiku, kdy jsou již dostupné relevantní informace o hrozícím riziku, reagovat bezodkladně a nelze tedy vyjednávat o použití zákonem stanovených ‚zrychlených‘ postupů, jako je jednací řízení bez uveřejnění apod.,« uvádějí předkladatelé v důvodové zprávě. Je proto podle nich nutné, aby organizační složka státu, zřízená za účelem zajištění krizové připravenosti, měla k dispozici takové prostředky, které jí umožní reagovat s takovou dynamikou, která dokáže na běžném trhu předejít i panickým reakcím, jejichž svědky jsme byli v předchozím období.

Rychlé operativní řešení

Poslanci chtějí, aby Sněmovna návrh schválila již v prvém čtení. »Návrh zákona řeší naléhavou situaci, která nastala po epidemické krizi, kdy je nutné urychleně naplnit zásoby Správy státních hmotných rezerv na odpovídající stav. Nelze vyloučit vypuknutí obdobné krize v blízké době, například v souvislosti s tzv. druhou vlnou nákazy, a proto se navrhuje rychlé operativní řešení,« uvedli.

Chtějí také, aby zákon nabyl účinnost dnem následujícím po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Nutnost doplnění zásob Správy státních hmotných rezerv je podle nich požadavkem naléhavého obecného zájmu ve zvláštním výjimečném případě.

Vzhledem k tomu, že kromě Ondráčka jsou pod návrhem podepsáni také poslanci z dalších politických stan – Jiří Mašek (ANO), Radek Koten (SPD) a Jan Bauer (ČSSD) je reálná šance, že předložená norma na plénu Sněmovny uspěje.

