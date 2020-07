Nové Česko a žába v horké vodě

Bajky jsou jedna věc a realita druhá. V bajkách nacházíme rozuzlení záhad i skryté rady. V běhu života však bajky ani pohádky příliš nepomohou. Je úsměvná shoda programu ČSSD s tím, co KSČM dlouhodobě prosazuje.

Naším cílem je postupnými kroky docílit optimálního stavu v naší zemi, abychom nemuseli mít obavu o důstojný život. Nechceme nové Česko, ale stabilní a bez výkyvů se chovající stát. Stabilní zdravotnictví, stejně kvalitní a dostupné pro všechny, je pro KSČM samozřejmost. Nikdy jsme se nepodíleli na kupčení s vodou. Mým dlouhodobým cílem je vrátit vodu do vlastnictví obcí měst a státu. Prosazení jedné zdravotní pojišťovny jsme řešili i v rámci vládní tolerance. Bydlení je kapitola, která je v našich programech dlouhodobě, a to i se zřetelem na malé obce a města.

Nevšiml jsem si, že by ČSSD například tyto body našeho programu podporovala, i když i v minulých letech byla vládní stranou. Nikdy nijak výrazně nevystoupila proti převodu vody, ve většině případů do zahraničí. Dnes tedy bude napravovat své minulé přehmaty. Jen doufám, že vše neskončí v oblasti bajek, v tomto případě by to bylo hloupé řešení, navíc také další zklamání pro většinu z nás.

Česká republika je překrásnou zemí v srdci Evropy. Není třeba nové Česko, je třeba pro to současné, a především pro jeho občany, skutečně poctivě pracovat. Jsou-li spokojeni lidé, prosperuje i stát. Své cíle hledejme v realitě, ne v bajkách.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 54 - Znojmo