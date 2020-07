ODS a superhrubá mzda

Poněkud mě překvapila ODS se svým návrhem na zrušení superhrubé mzdy (i když se už před časem za vlády ANO o to pokusila), a to v souvislosti se schvalováním pětisetmiliardového schodku státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou. Nechci posuzovat současnou účelnost zmíněné superhrubé mzdy a její vliv na výši státního rozpočtu. Jde mně o to, že právě občanští demokraté tuto mzdu zavedli svou Topolánkovou vládou, v níž ministrem financí byl Miroslav Kalousek. To bylo v roce 2008 a veškeré kritiky tohoto výpočtu tehdy premiér Topolánek a ministr Kalousek odmítli.

Dnes najednou se tato mzda, která do státního rozpočtu přinesla miliardy pouze administrativním opatřením, zdá představitelům ODS jako nesprávná. Návrh zřejmě podporuje i sám její tvůrce, předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Proč najednou taková názorová změna? A zvláště v době, kdy se řeší vysoké zadlužení republiky vyvolané epidemií COVID-19? Jak se tedy máme dívat na návrhy občanských demokratů v souvislosti s řešením dalších současných problémů? Krasořečník Fiala stejně jako zarytý bývalý opavský primátor Stanjura nám z řečniště Poslanecké sněmovny či dalších míst Sněmovny začali prosazovat to, co jejich předchůdci ve stranických funkcích sami zavedli. Mohli by jistě konstatovat, že oni jejich předchůdci mysleli jinak, a že se mýlili. Nestalo se tak.

Co však exministr financí Kalousek? Ten stále ve Sněmovně působí, a je dokonce Českou televizí vybírán ke komentování lecčehos víc než jiní poslanci. On přece u přijetí superhrubé mzdy byl a dokonce ji navrhoval. Problém superhrubé mzdy ukazuje, že pravicové opozici nejde o věcnost, o potřeby současné doby a o způsob, jak vyjít bez dalších zbytečných problémů z období koronaviru. Kdyby jí totiž opravdu šlo o bezpečnost, o odstranění problémů, o pomoc ekonomice a odstranění překážek způsobených dobou, pak by alespoň skutečně konstatovala, že se tehdy, kdy opatření o superhrubé mzdě bylo přijímáno, mýlila. Nestalo se tak. Dokonce se vůdcové ODS tváří, že jim jde o další odstranění překážek české ekonomiky, kterých se zuby nehty drží premiér Babiš. Není to pro tuto stranu po celé období od jejího vzniku charakteristické? Já osobně myslím, že ano.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice