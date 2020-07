Ilustrační FOTO - Pixabay

Pomůže garantované bydlení?

K řešení bytové nouze v koronavirové krizi by mohlo přispět takzvané garantované bydlení. Za nájemníka by se zaručil garant a pronajímatel by měl jistotu, že nájemné dostane. Navrhuje to Platforma pro sociální bydlení (PSB), která zastřešuje stovku expertů a organizací na pomoc lidem v tísni. Podle PSB by zavedení modelu měl podpořit stát.

Experti na sociální problematiku očekávají, že lidí v bytové nouzi bude v příštích měsících přibývat. Podle analýzy PSB a organizace Lumos žilo v roce 2018 v České republice v provizorním bydlení, nevyhovujícím bytě či bez domova 54 000 domácností. Bylo to 83 000 lidí, z nichž 20 500 byly děti. Polovina rodin a jednotlivců ve vážné bytové tísni se nacházela ve 14 městech. Problém s bytovou nouzí naopak téměř neměla víc než polovina území ČR. Experti situaci znovu mapují a nové údaje by mohli mít na konci roku. Očekávají zhoršení. Přibývá lidí bez práce. Nájemníci budou muset do konce roku také splatit odložené nájemné. »Už teď je jasné, že řada domácností to nezvládne a o bydlení přijde,« uvedla mluvčí PSB Lenka Vojtíšková.

Sociální bydlení zatím neexistuje

Systém sociálního bydlení v ČR neexistuje. Vláda Andreje Babiše (ANO) v programovém prohlášení sice slíbila zákon o sociálním bydlení, pár týdnů po získání důvěry od něj ale upustila. Nahradila ho programem Výstavba. Loni v něm byla pro obce miliarda. Od května do konce roku dorazilo podle zprávy o plnění koncepce bydlení 18 žádostí za 173,8 milionu korun, tři žádosti pak radnice stáhly. Stínová ministryně práce a sociálních věcí za KSČM a poslankyně Hana Aulická Jírovcová vládní snahu uvítala. »Projekt Výstavba měl špatně nastavené podmínky. Především ekonomicky znevýhodněné regiony rychle poznaly, že pro ně nemá smysl. Je dobře, že se vláda pokouší podmínky změnit a rozšířit skupinu lidí, kteří by mohli o sociální nájem požádat. My to kvitujeme. Vysíláme ale vládě jasný vzkaz: Toto nestačí. Požadujeme, aby vláda předložila zákon o dostupném bydlení. S resuscitací programu Výstavba se nespokojíme,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Se svou verzí zákona o dostupném bydlení přišli teď vládní poslanci ČSSD. Vlastní normy chystají i zákonodárci opozičních stran. Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo podle legislativního plánu vládní návrh zákona předložit v prosinci, tedy zhruba deset měsíců před volbami. Podle PSB je zřejmé, že vláda normu v tomto volebním období prosadit nestihne.

Salámová metoda

»Snažíme se problém s bydlením řešit aspoň po částech. Pomoci by mohl program garance pro soukromé pronajímatele,« řekl předseda PSB Štěpán Ripka. Podotkl, že je to »salámová metoda«, protože zákon a systémové řešení chybí. Za nájemníka by majiteli bytu ručil garant. Tím by mohla být třeba nezisková organizace. Zajistila by, že pronajímatel dostane peníze včas a že se rychle opraví i případná poškození. Peníze by byly ve speciálním garančním fondu, využít by se dalo případně i komerční pojištění proti riziku neplacení nájmu.

PSB označila garantované bydlení za jedno z nejúčinnějších opatření na podporu bydlení lidí v nouzi, podle ní je »kriticky potřebné«. Ředitel PSB Vít Lesák uvedl, že někteří majitelé nechtějí byt pronajmout právě z obavy, že lidé nebudou platit a způsobí škody. »Výsledkem je, že tito lidé končí na ubytovnách nebo na ulici a státu způsobují mnohonásobně větší výdaje, než kdyby normálně bydleli. Jejich potíže se sháněním bytů přitom umí jednoduše vyřešit systém garantovaného bydlení,« řekl Lesák.

Zamezí byznysu provozovatelů ubytoven?

Systém garantovaného bydlení podle PSB zamezí byznysu provozovatelů ubytoven, kteří parazitují na systému současných dávek na bydlení, a zároveň pomáhá většímu využití existujícího bytového fondu. Majitelé totiž díky poskytnutým garancím svůj byt raději začnou pronajímat, než aby jej nechali neobsazený.

Na některých místech ČR se model využívá. Zatím to bývají ale spíš jednotlivé projekty, které se obvykle platí z peněz EU. V Moravskoslezském kraji se takto podařilo v posledních letech zabydlet stovky rodin z ubytoven – toto opatření však bylo hrazeno z evropských fondů, což je nejistý zdroj financování dostačující pouze na omezené množství projektů. Podle PSB je rychlé navýšení státní podpory pro rozvoj systému garantovaného bydlení spolu se sítí kontaktních míst bydlení a dalších doprovodných nástrojů nejjistějším a kriticky potřebným opatřením proti rozšiřování bezdomovectví v důsledku současné krize.

Jednoduchým opatřením, které už pomohlo odvrátit hrozící ztrátu bydlení především u mnoha seniorů, jsou kontaktní místa bydlení, kam se lidé v nouzi mohou obrátit pro pomoc a právní poradenství. Tato kontaktní místa už mohou využít například lidé na Praze 3, 7 a 10, v Písku, Mostě a Brně, připravují se v Liberci, Českých Budějovicích a Jihlavě.

Je to jen dílčí úprava stávajícího systému

Otázky Haló novin pro Jana Klána, předsedu SVJ a bývalého člena poslaneckého Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Jak hodnotíte možnost garantovaného bydlení?

Podle mého názoru se jedná jen o dílčí řešení. Je sice hezké, že se za nájemníka zaručí garant, ale musíme se podívat na problém hlouběji. Co když garant již nebude mít peníze? Co bude nájemník dělat? Z logiky věci bude buď muset pracovat na více úvazků, aby nájem zaplatil, nebo prostě přestane platit. Co se odehraje poté? Soudy, a pokud ano, tak kdo koho bude soudit? Bude souzen garant, že již nemá peníze nebo nájemník, že nezaplatil? Jaký tedy bude vztah nájemník a garant? V onom vztahu přeci může jednoduše docházet třeba k lichvářství. Dokonce se na tom může rozjet i nějaký typ byznysu, kdy budou garanti pro placení nájmu šířeni trhem.

Z toho plyne, že garantované bydlení neřeší samu podstatu dostupného nebo sociálního bydlení. Je to jen dílčí, chcete-li kapitalistická úprava stávajícího systému. Lepší by bylo, kdyby se zavedlo sociální bydlení, které již mělo být dávno, ale bohužel se nedomluvila dotčená ministerstva pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí.

S tím úzce souvisí i nová bytová výstavba, která by měla být v režii obcí/krajů a státu. V opačném případě bude pořád vládnout zákon neviditelné ruky trhu, který bude určovat i výši nájmu.

Bylo by dobré, kdybychom se také v této souvislosti podívali na zkušenosti našich sousedů. Inspiraci můžeme najít třeba ve Vídni, kde řeší problémy s předraženými byty, stejně i v Berlíně. V obou těchto metropolích tamní vlády prosadily na naše poměry silně levicová opatření, která primárně chrání nájemníky a omezují výši privátního nájmu. I to je jisté řešení. Přijít s takovou zákonnou úpravou, která by zastropovala výši nájemného i v soukromém sektoru vlastnictví bytového fondu.

Jsou sice prázdniny, ale jakou známku by dostala současná vláda v oblasti bydlení?

Abych řekl pravdu, tak jsem vůbec nezaregistroval, že by se současná vláda tomuto tématu hlouběji věnovala. Bylo to upozaděno a poslední pokus o prosazení zákona o sociálním bydlení skončil s minulou Poslaneckou sněmovnou v roce 2017. Takže osobně bych dal vládě v této oblasti horší trojku (3-), protože mám obavu, že žádný zákon, který by problém s bydlením pro nízkopříjmové rodiny (a nejen je) řešil, asi nebude přijat, protože máme rok a kousek do nových voleb.

Zákon o sociálním bydlení je jako Yetti: mluví se o něm, ale zatím ho nikdo neviděl… Věříte, že se ho někdy dočkáme?

Ten zákon je opravdu jako Yetti. Nicméně takový poloviční, protože se občas někde objeví a pak zase rychle zmizí. Tak jako v roce 2017. Zákon dokonce tenkrát do Poslanecké sněmovny doputoval, ale skončil v prvém čtení, aby pak došlo na přestřelku mezi ministerstvy.

Rovněž se do problému silně vměšoval i faktor byznysu s chudobou a ubytovnami. Mám obavu, že právě silná lobby v této oblasti nakonec zákon brzdila natolik, že dnes pociťujeme jeho absenci v realitě.

S narůstající krizí ale bude volání po tom, aby lidé mohli pokrýt své náklady na bydlení a měli ještě na základní výdaje a neživořili. Výše nájemného tedy musí být přiměřená. Není přece možné, aby někdo chtěl za pronájem bytu 20 000 Kč, když mu bez problémů stačí třeba polovina a ještě mnoho tisíc vydělá.

Zde do procesu vstupuje volný trh, který dostupné bydlení deformuje. Určitou roli zde hraje i absence výstavby nových bytů ve státní režii, kdy by tyto byty byly zčásti prodány vlastníkům a zčásti pronajímány, ale za regulované nájemné. Jak již jsem ale zmínil výše, bylo by vhodné si vzít inspiraci v Berlíně, který na pět let zmrazil výši nájemného ve všech oblastech tohoto trhu.

Prioritní ale je, aby existoval zákon o sociálním bydlení, protože jinak může nastat velký problém, kdy se třeba na ulici nebo v ubytovnách začnou ve velkém měřítku ocitat matky samoživitelky nebo otcové samoživitelé. Ze zkušeností z USA víme, kam tohle vede.

Je to cesta k úplnému popření lidství, kdy je žena třeba nucena provozovat prostituci, aby mohla uhradit nájemné nebo zaplatit základní poplatky. V tom lepším případě má několik pracovních úvazků, ale na úkor zanedbávání výchovy dětí.

Moderní sociální stát a socialistická společnost musí mít existující a hlavně fungující zákon o sociálním bydlení. Garantované bydlení, stejně i zastropování výše nájemného, jsou jen dílčími úpravami tam, kde se rozpoutává velký požár. Levice by jej měla začít hasit dříve, než bude pozdě.

