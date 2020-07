Ilustrační FOTO - Pixabay

Přes dvě miliardy do oprav nádraží

Stát letos investuje do oprav nádraží 2,1 miliardy korun. Novinářům to při slavnostním zahájení oprav českobudějovického nádraží řekli ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nyní opravuje 63 nádražních výpravních budov, začínají rekonstrukce v Plzni i Pardubicích. Loni šlo do oprav nádraží přes 1,5 miliardy Kč.

»Jenom v letošním roce se podaří otevřít zrekonstruované budovy nebo nová nástupiště například v Přerově, v Letohradu, Šternberku, Chebu nebo v Lysé nad Labem,« řekl Havlíček. Do železnic dá stát letos rekordních 52 miliard korun na stavbu nových tratí, na lepší zabezpečení těch existujících i do zázemí pro cestující.

Správa železnic začala opravovat památkově chráněnou výpravní budovu v Budějovicích z roku 1908 v červnu. Práce potrvají dva roky. Budovu opravuje sdružení firem Metrostav, Edikt a Avers, náklady budou 689,4 milionu korun bez daně. Vznikne i nový vchod z Lannovy třídy. Půjde o pasáž, která propojí severní věž s hlavní odbavovací halou. Tím se podle Správy železnic odlehčí nápor cestujících mířících na chodník před budovou podél frekventované Nádražní ulice a zvýší se tím i jejich bezpečnost.

Správa železnic bude ve velké míře předělávat i interiérové prvky, chce zlepšit zázemí pro cestující. Svoboda by byl rád, kdyby budějovické nádraží bylo opravené do začátku školního roku 2022 až 2023.

Nádraží v Českých Budějovicích, jehož budova je památkově chráněná, patří k vytíženým. V posledních letech se díky modernizaci čtvrtého koridoru zkracuje doba cesty do Prahy. Vlaky teď zvládnou zhruba 150 kilometrů dlouhou trasu za dvě hodiny, v budoucnu by to mělo být 90 minut. České dráhy obnovily před časem expresy do Lince a nádražím za standardního provozu procházejí i tisíce turistů, kteří míří na Šumavu a Lipno nebo jedou sjíždět řeku Vltavu.

(ste)