Ilustrační FOTO - Pixabay

Praha bude zdražovat jízdné

Praha se chystá zdražit jízdné v městské hromadné dopravě a parkovné v modrých zónách. Důvodem jsou prý dopady koronavirové pandemie, při které se hlavnímu městu výrazně propadly příjmy z jízdného hlavně od turistů.

Zatím není jasné, o kolik by se mělo jízdné zdražit. Podle pražské radní Hany Marvanové (za STAN) na jednání tento týden padly návrhy například na zvýšení ceny ročního kuponu z nynějších 3650 korun na zhruba 5500 Kč.

Podle informací ČTK je mezi opatřeními, o kterých se jedná, také například posunutí věku, od kdy má cestující jízdné zdarma. Nyní je to 65 let. Patrně by se věková hranice posouvala na 70 let. Zrušit by se mohlo také jízdné zdarma pro studenty a zůstalo by pouze pro děti. Dojít by mohlo také na takzvanou optimalizaci MHD, tedy úpravy tras a počtu spojů.

Radnice plán na zdražování jízdného a nacházení úspor představila i na středečním jednání zástupců městské rady s odborovými organizacemi pražského dopravního podniku (DPP). Podle předsedy Odborů DPP Luboše Olejára řekl, že v případě prosazení návrhů by se ceny jízdného a parkovného zvýšili už od léta, usiluje o to prý Praha sobě.

Roční kupon zlevnila Praha v roce 2015 z původních 4750 korun na 3650 korun. Mezi roky 2016 a 2017 tak klesly příjmy z jízdného o 157 milionů na 3,7 miliardy. Loni DPP utržil z jízdného téměř 4,5 miliardy. Od letošního roku podnik očekává kvůli koronavirové krizi výrazně horší výsledky.

(ste)