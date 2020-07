Ilustrační FOTO - Pixabay

E-poukazy na zdravotnické pomůcky mohou být přínosem

Ministerstvo zdravotnictví chystá zavedení elektronického poukazu na zdravotnické prostředky. Úprava by se mohla dostat do předlohy o zdravotnických prostředcích, kterou nyní projednává Sněmovna.

Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy by takzvaný e-poukaz pomohl zejména lidem, kteří odebírají tyto prostředky pravidelně. Jde například o inkontinenční pomůcky.

»U opakujících se zdravotnických prostředků by byl velký přínos kvůli tomu, že lidé by nemuseli zbytečně k lékaři,« řekl ČTK Krása. Na rozdíl od elektronického receptu na léky by mělo být využívání elektronických poukazů dobrovolné, míní. Některé prostředky jsou drahé, vydávají se třeba jednou na pět let a konzultace s lékařem je nutná, uvedl Krása.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl poslancům ze zdravotnického výboru, že ministerstvo příslušný pozměňovací návrh k předloze připravuje spolu se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. První verze by měla být podle něho hotová do konce července. »Není důvod, abychom neměli e-poukaz na zdravotnické prostředky,« uvedl ministr. Úpravu chce ministerstvo předložit na jednání výboru v září, kdy bude několikrát přerušená debata o předloze o zdravotnických prostředcích pokračovat.

Ovlivní návrh »poslanecká tvořivost«?

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková možnost dobrovolného elektronického poukazu na některé vybrané zdravotnické prostředky vítá. Pandemie koronaviru podle ní ukázala, že přechod k elektronickému zdravotnictví je jednou z cest, která usnadní život pacientům i lékařům a v konečném důsledku může napomoci k tolik potřebnému zefektivnění celého systému. »Doufám, že ministerstvo zdravotnictví napíše příslušný pozměňovací návrh kvalitně a včas. Otázkou zůstává, jak rychlý bude další průběh projednávání novely zákona o zdravotnických prostředcích ve Sněmovně a jestli se na něm příliš nepodepíše obvyklá ‚poslanecká tvořivost‘,« řekla Marková našemu listu.

Zdravotnické prostředky jsou například protézy, berle, pleny, naslouchátka či invalidní vozíky a pomůcky pro diabetiky. Předloha, která reaguje na evropské nařízení, by měla pacientům zajistit jejich větší bezpečnost. Předpokládá výrazně podrobnější dokumentaci, registrační povinnosti nebo vymezuje dozorovou roli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to i v kontrole dodržování regulace reklamy. Změny čekají také pravidla výdeje zdravotnických prostředků. U nejméně rizikových pomůcek už nebude nutné, aby je pacientům dávali lidé s příslušnou odbornou způsobilostí.

(jad)