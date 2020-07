Kateřina Brožová přispěla na útulek několika tisíci korunami.

Kdo šéfuje u Kateřiny Brožové?

Dobré psí útulky je třeba si hýčkat. Jedním takovým je i Dogpoint ve Lhotkách u Kostelce nad Černými lesy. Dříve michelský útulek již pět let buduje zázemí pro opuštěné a týrané psy v bývalé hájence v lesích mezi Kutnou Horou a Prahou. Podporuje je i pražský obchod We love dogs – Hunter s chovatelskými potřebami a spolu s útulkem se rozhodl uspořádat charitativní akci We love Dogpoint, jejíž výdělky poputují na pět nových kotců v areálu útulku.

Na návštěvníky čekal bohatý program, během kterého si mohli nechat vygravírovat psí známku na speciálním laserovém stroji, získat ceny v tombole s dárky pro pejsky, nebo si nechat vyfotit svého čtyřnohého miláčka profesionálním zvířecím fotografem. Pozvání na akci přijali také herečka Kateřina Brožová, herec Miroslav Etzler nebo zpěvačka Heidi Janků.

Hájenka uprostřed lesů

Tam, kde v současné době stojí útulek Dogpoint ještě před pěti lety chátrala polorozbořená hájenka uprostřed lesů. Tým útulku, který do té doby sídlil v pražské Michli, potřeboval větší a vhodnější prostor, zároveň se ale potýkali s nedostatkem financí, proto vznikal nový útulek hlavně za pomoci dobrovolníků, darovaných materiálů a finanční podpory soukromníků. Jedním z nejranějších sponzorů je i obchod s chovatelskými potřebami We love dogs – Hunter. »Neznám žádný jiný útulek v ČR, který je tak profesionálně vedený s takovou péčí o pejsky,« vysvětlil Václav Žák, spolumajitel obchodu We love dogs, proč se rozhodl podporovat zrovna Dogpoint.

»We love dogs - Hunter nás podporuje od začátku budování útulku na novém místě. Tehdy nevěděli, kam se za těch 5 let útulek posune, ale přesto do nás vložili důvěru a neuvěřitelně nám pomohli postavit se na nohy a posunout se o mílové kroky dopředu. Moc si toho vážím, u nich mám opravdu pocit, že jejich podpora je především od srdce. Jsem jim za to moc vděčná,« chválila si dlouholetou podporu obchodu Michaela Zemánková. Pod jejím vedením se z ubytovny pro ztracené psy stalo místo, kde se s návštěvami a zájemci o adopci dveře netrhnou.

Heidi Janků předává vše, co pejskům přivezla.

Vzít si psa z útulku je šlechetná věc. Pokud máte doma zavedenou smečku, buďte ale opatrní, protože psi z útulku mohou mít po prožitých traumatech nestálou povahu a mohli by nechtěně narušit rovnováhu nastolenou mezi vašimi psy. S adopcí by neváhala ani Kateřina Brožová, své dva miláčky, jezevčíka Maxe a ridgebacka Jordiho, ale dobře zná a je si vědoma jejich temperamentu. »Kdybych věděla, že to ti dva zvládnou, neváhala bych. Vím také, že pejsci z útulku jsou nesmírně vděční a oddaní novému pánovi. Je mi každého velmi líto, že se tam musel dostat. Vzala bych si klidně takového pejska, ale s Maxem a Jordim by to nešlo. Myslím, že by velmi žárlili, jsou to pěkná kvítka,« vysvětlila hierarchii půvabná herečka.

Podpora na dálku

Návštěvníci charitativní akce mohli přispět přímo do kasičky, účastí v tombole či zakoupením občerstvení ve foodtrucku La Porchetta di Simone, který nabízel na akci italské lahůdky. Na víkendové sešlosti se podařilo vybrat 27 760 korun, ke kterým se později přidá výtěžek z kasiček umístěných na prodejnách.

(mac)

FOTO - We love dogs – Hunter