Ilustrační foto - wikimedia commons

I ten, kdo ví, se často diví…

Jedlá soda, nenápadný bílý prášek, má neskutečnou šíři využití. Pravděpodobně ji znáte jako součást kypřicích prášků do pečiva či ji používáte v domácnosti na čištění, především pečicí trouby, sporáku či vany, nebo ji přidáváte k pracímu prášku, protože pomáhá odstraňovat velmi odolné skvrny a zápach. To ale není zdaleka všechno…

Pokud vám při luxování vadí specifický zápach, který se z vysavače při tom line, není nic snazšího, než před vysáváním do sáčku vysavače nasypat trochu jedlé sody. Bude po zápachu a vy po luxování nebudete muset svůj byt či dům následně dlouho větrat. Podobným způsobem vám může jedlá soda pomoci od dalšího specifického zápachu v domácnosti, který souvisí s odpadky. Stačí na dno odpadkového koše nasypat opět malé množství jedlé sody a bude po nepříjemném zápachu.

Leccos jsme již o jedlé sodě psali, babičky ji doporučují také pro čistění nejrůznějšího domácího textilu, jako jsou záclony, závěsy, koberec či čalounění. Opět se při tom využívá nejen skvělých čisticích vlastností jedlé sody, ale také její schopnosti neutralizovat zápach, což oceníte nejen v případě, že máte v rodině například kuřáka. Jedlou sodu lze použít také k neutralizování zápachu umělých i přírodních kožešin.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Nemohu nevzpomenout čistých prkének na krájení masa, ovoce a zeleniny u naší babičky. A že některá z nich (totiž ta prkénka) měla leccos za sebou. Průběžnou očistu vylepšovala jejich omytím v horké vodní lázni (1000 ml), v níž rozmíchala dvě lžíce jedlé sody. Po několika minutách prkénko z vody vyndala, opláchla čistou vodou a nechala proschnout. Bylo skoro jako nové…

Kdo by netoužil se po příjemné koupeli zabalit do hebkého a voňavého ručníku či osušky? Pravdou však je, že v mnoha domácnostech jsou ručníky tvrdé, vodu moc nesají, a navíc ani krásně nevoní. Pokud je to i váš případ, pak možná děláte chybu v jejich péči.

Ručníky určitě nevybíráme jen podle toho, zda ladí s koupelnovým obkladem a barvou. I když možná vypadají hezky, nemusí být kvalitní. První chybou už tedy je špatný výběr materiálu. Jaké další nejčastější chyby v péči o osušky a ručníky děláte?

Nejčastější chybou hned po výběru pochybné kvality ručníku (reklama vás srazila »na kolena« a vy jste podlehli) je to, že začnete nový ručník okamžitě používat. Někteří ho možná jednou vyperou. Nový ručník se však doporučuje před jeho prvním použitím vyprat dvakrát! Tím se látka zbaví nejen prachových částic, ale i chemikálií. Látka díky tomu navíc i změkne.

Jestliže věšíte ručníky přes sebe nebo hustě vedle sebe, nemají moc šancí proschnout. Stává se, že pak zapáchají. Je to učiněný ráj pro množení bakterií. Když se utřete, nechte ručník volně uschnout. A babičky doporučovaly a doporučují měnit ručníky nejméně jednou za dva dny.

A ještě ručníky! Více prášku na praní nezaručí, že se prádlo vypere lépe nebo že bude intenzívněji vonět. Nadbytek pracího přípravku způsobuje tuhost vláken. Ručníky pak mají drsný a škrábavý povrch. Kromě toho, nesnažte se do bubnu pračky nacpat velké množství prádla. Prádlo se pak nemůže pořádně vyprat ani vymáchat. A zapáchá.

Pokud máte pocit, že horká pára z žehličky spálí bakterie a ručníky budou jemnější a voňavější, pak se mýlíte. Žehlení zplošťuje a láme vlákna, tudíž ručník ztrácí jemnost i sací schopnost.

A ještě několik skvělých »babských« rad. Tak třeba ovocné mušky. Jsou otravné. Stačí nasypat na talířek trochu mleté skořice, a mušky prchají do nenávratna. Ano, to jsou naše babičky… Se vším si vědí rady.

I s oblíbeným smaženým sýrem. Trojobal často nestačí k tomu, aby sýr při smažení z obalu nevytekl. Proto ho babičky ukládají na půl hodiny do mrazáku (ano, obalený) a potom ho zprudka osmaží.

Skvrny od pryskyřice, ale i od propisky spolehlivě odstraní francovka. Však ji doma měly a mají babičky po ruce. Ne však kvůli skvrnám, ale především na různé drobné bolístky a kousance od hmyzu.

Moudrosti babiček a jejich nápadům se budeme věnovat zase za týden…

