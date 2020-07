Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve Vlčnově se rozšířil covid-19, lidé znovu nasadili roušky

Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku prokázaly testy nákazu novým typem koronaviru u osmi lidí. Jejich počet se nezvýšil, řekla odpoledne ČTK Vendula Ševčíková z krajské hygienické stanice. Od 16:00 musejí lidé v obci povinně nosit ochranu úst a nosu ve veřejné dopravě a vnitřních prostorách. Hromadné akce se mohou konat maximálně s 500 lidmi, je nutné při nich dodržovat rozestupy. Vyplývá to z mimořádného opatření, které vydali hygienici.

Opatření platí na území obce se zhruba 3000 obyvateli až do odvolání. Lidé by měli roušky nosit také venku, v případě, že není možné dodržet rozestup 1,5 metru. Výjimkou je bydliště. Povinné nošení roušek se nevztahuje na děti do dvou let, děti při pobytu v mateřské škole nebo osoby s poruchou intelektu. Součástí nařízení je i zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb. Hygienici vyzvali majitele obchodů, zdravotních a sociálních zařízení a dalších běžně přístupných vnitřních prostor, aby je průběžně dezinfikovali.

O osmi nakažených v obci informoval v pátek večer hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) na svém facebookovém profilu. Podle Ševčíkové evidují hygienici ve Vlčnově osm případů nemoci covid-19 také k 17:00. Mimořádná opatření přijali hygienici kvůli nárůstu počtu nakažených a k zamezení dalšího šíření onemocnění. "Nárůst počtu nových případů v dané obci nesouvisí s nákazou v Uherskohradišťské nemocnici," řekla ČTK Ševčíková.

Na multioborové jednotce intenzivní péče Uherskohradišťské nemocnice testy v uplynulých dnech potvrdily covid-19 u deseti zaměstnanců a jednoho pacienta. Oddělení zůstává zavřené. "Situace v Uherskohradišťské nemocnici se stabilizovala. Ve zdravotnickém zařízení jsou nastavena karanténní opatření u osob, které byly v rizikovém kontaktu," uvedla Ševčíková.

Starosta Vlčnova Jiří Matušík (nestr. za ODS) prostřednictvím oficiálních webových stránek obce už před několika dny požádal občany, aby zejména v uzavřených prostorách používali pokrývku úst a nosu a dezinfekci. "Nařízení hygieniků jsme předešli. Lidé roušky skutečně začali nosit, chovají se velmi slušně. Myslím si, že je to na dobré cestě. U nás se to rozneslo hlavně v restauracích," řekl starosta.

V karanténě jsou podle něj v obci zřejmě desítky lidí. Podle hygieniků se počet lidí v karanténě průběžně mění, přesné číslo nezveřejnili. "Seznamy se stále doplňují a aktualizují," uvedla Ševčíková.

Pokračuje podle ní testování vytipovaných obyvatel obce. "Na výsledky odběrů stále čekáme. O plošném testování v tuto chvíli neuvažujeme. Situaci pečlivě monitorujeme a průběžně vyhodnocujeme," doplnila Ševčíková.

Podle údajů zveřejněných dopoledne krajskou hygienickou stanicí ve Zlínském kraji dosud covidem-19 onemocnělo 426 lidí. Od pátečního rána přibylo v regionu šest nakažených. Hygienici zaznamenali 171 případů covidu-19 na Uherskohradišťsku, 146 na Zlínsku, 67 jich evidují na Vsetínsku a 42 na Kroměřížsku. Z nemoci se podle nich v regionu vyléčilo 366 lidí, tři lidé zemřeli.

