Milníky koronavirové krize v Česku

Výběr hlavních milníků koronavirové krize v České republice:

1. března - Testy odhalily první tři případy nákazy. Všichni nakažení přicestovali z Itálie. Poté počet nakažených rostl.

10. března - Bezpečnostní rada státu zrušila od 11. března na neurčitou dobu výuku na základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách.

12. března - Vláda vyhlásila od 14:00 na 30 dnů nouzový stav na území ČR. Od 13. března byly zakázány akce s účastí nad 30 osob (již od 10. března platil zákaz pro akce nad 100 osob), začal platit i zákaz vstupu na sportoviště. Byl také zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb mezi 20:00 a 06:00. Nouzový stav byl později dvakrát prodloužen.

13. března - Vláda s platností od půlnoci na 16. března zakázala cizincům vstup do ČR a Čechům cestování do zahraničí. Češi po návratu z 15 rizikových zemí museli do karantény.

14. března - Vláda uzavřela obchody s výjimkou potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a několika dalších. Restaurace mohly nabízet jen prodej z okénka nebo rozvoz.

15. března - Vláda rozhodla o aktivaci Ústředního krizového štábu. V jeho čele stanul náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula, o dva týdny později jej nahradil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Krátce před půlnocí vláda zakázala s účinností od půlnoci na 16. března volný pohyb lidí po celé ČR.

16. března - Byli ohlášeni první tři vyléčení z covid-19. Pacienti byli z Děčína a patřili mezi první nakažené v ČR.

18. března - Kabinet schválil zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začal platit od půlnoci na 19. března. Vláda též vymezila dvě hodiny pro nákupy pro lidi starší 65 let (platily do 25. května).

21. března - Počet případů nákazy překročil tisícovku.

22. března - V ČR zemřel první člověk nakažený koronavirem.

24. března - Sněmovna ve stavu legislativní nouze schválila řadu zákonů. Mimo jiné zvýšila schodek státního rozpočtu pro letošní rok z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Později byl schodek zvýšen na 500 miliard.

6. dubna - Počet vyléčených přesáhl stovku.

8. dubna - Počet nakažených překonal hranici 5000 na 5145.

9. dubna - Počet zemřelých, u nichž se prokázal koronavirus, přesáhl 100. Počet provedených testů přesáhl 100.000.

13. dubna - Počet uzdravených přesáhl 500.

14. dubna - Vláda představila plán pro otevírání obchodů a provozoven. Rozdělila ho do pěti etap od pondělí 20. dubna do pondělí 8. června, později byl upraven.

17. dubna - Počet zotavených přesáhl hranici 1000.

21. dubna - Počet zemřelých, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, přesáhl hranici 200.

23. dubna - Vláda uspíšila harmonogram uvolňování. Místo 8. června měl skončit 25. května. Od 24. dubna zrušila také zákaz volného pohybu, skončily i zákazy cestování z a do ciziny.

6. května - Počet vyléčených přesáhl 4000. Už o den dříve překonal počet vyléčených polovinu všech nakažených.

11. května - První větší vlna uvolňování, otevřela se nákupní centra, holičství či byly povoleny akce do sta lidí. Vrátili se žáci posledních ročníků základních a středních škol.

15. května - Objevilo se ohnisko koronaviru v karvinském Dole Darkov, později se nákaza rozšířila i do dalších dolů OKD v kraji nebo mezi příbuzné horníků.

17. května - Po 66 dnech přestal v ČR platit nouzový stav.

19. května - Počet mrtvých přesáhl hranici 300.

25. května - Druhá velká vlna uvolňování, skončila povinnost nosit venku roušku (s výjimkami), otevřely se vnitřní prostory restaurací, koupaliště a bazény. Hromadné akce byly možné pro 300 lidí, do škol se částečně vrátili žáci prvního stupně ZŠ.

27. května - V rámci uvolnění začali Češi, Slováci a Maďaři moci mezi svými zeměmi cestovat bez nutnosti negativního testu, pokud se vrátí domů do 48 hodin.

4. června - Cestování mezi ČR, Slovenskem a Rakouskem se vrátilo do předkoronavirové podoby, o den později přibylo Maďarsko.

8. června - Zvýšil se limit pro hromadné akce na 500 lidí, částečně se do škol vrátili žáci 2. stupňů ZŠ. Zrušena byla omezení otevírací doby pro restaurační zahrádky.

15. června - Skončila obecná povinnost nosit venku roušky, s výjimkou hromadných akcí. Začal platit systém označování zemí podle rizika cestování, od poloviny června také začalo postupné uvolňování cestování mezi evropskými zeměmi.

- Počet případů koronaviru v ČR překročil 10.000.

22. června - Limit pro hromadné akce se zvýšil na 1000 účastníků, při oddělených sektorech až na 5000. Uvolnění se netýkalo Karvinska a Frýdecko-Místecka.

1. července - Skončila (až regionální na výjimky, jako třeba pražské metro nebo hromadné akce v Praze nad sto lidí) povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách.

17. července - Hygienici zpřísnili opatření proti koronaviru v celém Moravskoslezském kraji. Už dříve se v některých oblastech vrátila povinnost nosit roušky nebo zákazy návštěv v nemocnicích (týkalo se to třeba i Karvinska), nikdy ale přísnější režim nezasáhl celý kraj.

18. července - Počet aktuálně nakažených dosáhl 4764, což je více než při dosavadním maximu v první půli dubna. Celkem se nakazilo 13.855 lidí, vyléčilo se jich 8733, obětí je 358.

