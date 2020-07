Ilustrační FOTO - Pixabay

Trumpova kampaň útočí na TikTok, prý špehuje Američany

Volební štáb amerického prezidenta Donalda Trumpa začal na platformách společnosti Facebook šířit výzvy, aby uživatelé podpořili petici za zákaz čínské mobilní aplikace TikTok. O nových reklamách, které službu pro sdílení krátkých videí obviňují ze "špehování" Američanů, informovala agentura Bloomberg. Trumpova kampaň je vypustila poté, co Washington naznačil, že zvažuje omezit působení TikToku ve Spojených státech.

"TikTok byl přistižen při činu, když monitoroval, co je v paměti vašeho telefonu. Podepište nyní petici za zákaz TikToku," vzkazují placená sdělení na facebooku a instagramu. K tomuto textu, který se opakuje ve všech verzích reklamy, jsou připojeny různé obrázky a hesla "TikTok vás špehuje" nebo "Čína vás špehuje".

Nezávislý reportér Judd Legum na twitteru uvedl, že jednu variantu Facebook zablokoval za blíže nespecifikované porušení pravidel inzerce. Podle Bloomberg reklamy Trumpův štáb cílí především na voliče mladší 65 let, přičemž sdělení se podle všeho zobrazovala hlavně uživatelům ve státech jako Texas a Florida, kde se čekají těsné souboje mezi Trumpem a jeho demokratickým rivalem Joem Bidenem.

Nová reklamní kampaň přichází v době, kdy se TikTok dostal do hledáčku americké vlády i některých zákonodárců. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo tento měsíc novinářům řekl, že využití aplikace by doporučil jen tomu, kdo "chce své soukromé informace poskytnout čínské komunistické straně". Prezident Trump zase uvedl, že zákaz aplikace vlastněné čínskou firmou ByteDance by mohl být dobrou odvetou za postup Číny v souvislosti s pandemií covidu-19.

Zpravodajský web BBC podotýká, že zabezpečení dat ze strany TikToku se nezpochybňuje jen v USA. Na přelomu června a července jej společně s desítkami dalších čínských aplikací zakázala Indie, přičemž opatření vysvětlovala bezpečnostními důvody. TikTok v dopise indické vládě uvedl, že čínské úřady od platformy nikdy nežádaly data indických uživatelů a že firma by případné žádosti tohoto druhu nevyhověla.

