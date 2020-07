Ilustrační FOTO - Pixabay

Twitter zažil bezprecedentní útok, soudí média

Historický, nejhorší za 14letou existenci Twitteru, bezprecedentní narušení důvěry. Takto média a bezpečnostní experti komentují hackerský útok z noci na čtvrtek, při kterém pachatelé převzali twitterové účty řady osobností a využili je k podvodu s kryptoměnou bitcoin. Sociální síť už podle všeho obnovila normální provoz, pozadí incidentu ale zůstává poměrně mlhavé. Spekuluje se i o tom, že skutečným motivem nebylo vylákat z uživatelů peníze.

"Twitter se potýká s nejhorším bezpečnostním problémem ve své 14leté historii," uvádí ve své analýze agentura Bloomberg. "Je to historický útok, nevybavuju si nic podobného pokud jde o sociální média," hodnotil reportér televize CNN Donie O'Sullivan. Podle analytika Williama Dixona působícího při Světovém ekonomickém fóru jde o dosud nejhorší útok tohoto druhu, přičemž hlavní obětí je pověst Twitteru.

Zatím neznámí pachatelé se podle všeho dostali do interních systémů společnosti, což jim umožnilo operovat s libovolným účtem bez zadání přihlašovacích údajů. Podvodné příspěvky se následně objevily na profilech řady celebrit či politiků včetně amerického exprezidenta Baracka Obamy, bývalého viceprezidenta Joea Bidena, rappera Kanyeho Westa, šéfa firmy Amazon Jeffa Bezose i spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese.

Twitter kvůli problému dočasně zablokoval všechny ověřené účty na své platformě. Zpravodajský web BBC uvádí, že příspěvky od kyberzločinců, které slibovaly vrácení dvojnásobku za veškeré bitcoinové platby odeslané na uvedený účet, se dostaly nejméně ke 350 milionům lidí. Podvod údajně pachatelům vynesl v přepočtu asi 120.000 dolarů (2,8 milionu Kč).

To je ale vzhledem k rozsahu útoku považováno za poměrně malou částku. "Jestli to byli zločinci, pak jsou to nejhloupější zločinci, o jakých jsem kdy slyšel. Bylo by to jako přepadnout banku a odnést si všechna lízátka," komentoval událost zpravodaj televize NBC News Ben Collins.

Množí se spekulace, že příspěvky o bitcoinových platbách byly jen kouřovou clonou, která měla zakrýt skutečný motiv, kterým mohla být krádež soukromých zpráv či jiných citlivých dat. Šéf softwarové společnosti Acronis Stas Protassov hodnotil útok jako "příliš připravený na to, aby to byl jenom podvod s kryptoměnou". "Útok je moc velký a moc viditelný, pravděpodobně je součástí něčeho většího," řekl. Podobně v rozhovoru s Bloomberg hovořila Rachel Tobacová z bezpečnostní firmy SocialProof Security, ovšem dodala, že "můžeme pouze spekulovat".

Otazníky se vznáší také nad přesným způsobem zneužití interních systémů Twitteru. Platforma oznámila, že nekalé aktivity byly výsledkem "sociálního inženýrství", to ale může znamenat různé věci. Není jasné, zda hackeři přístup získali díky úspěšnému phishingovému útoku, nebo zda měli jednoho či více kompliců mezi pracovníky sociální sítě.

Kromě samotného Twitteru se už záležitostí zabývají i americké orgány. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje napsala, že vyšetřování na federální úrovni vede Federální úřad pro vyšetřování (FBI), kroky v tomto směru ohlásily i úřady státu New York. Informace o útoku požadují také obě komory Kongresu.

"Únos" prominentních twitterových účtů mimo jiné oživil obavy z podobných manipulací spojených s americkými prezidentskými volbami, do kterých zbývají necelé čtyři měsíce.

"Už víme, že Rusko se chystá zasahovat do letošních voleb, stejně jako to udělalo při volbách roku 2016," řekla BBC expertka na nová média a mezinárodní vztahy z univerzity King's College London Heather Williamsová. "Tento útok ukazuje, jak moc jsou platformy zranitelné a jaký vliv na Američany mohou mít dezinformace. Kdyby šlo o něco důležitějšího, jako třeba prezidentský úřad, tak by to mohlo mít katastrofální následky," řekla.

(čtk)