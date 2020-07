Za cizí peníze

Můj názor

»To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou,« sdělil polní kurát Otto Katz Švejkovi tajemství zdroje peněz na feldkurátovy opulentní večírky. Rozhodně nechci připodobňovat ministryně Alenu Schillerovou a Janu Maláčovou k proslulému polnímu kurátovi, nicméně pokud jde o zdroje peněz na předvolební dárečky, neodůvodněné stamiliardové »vládní rezervy« a náhrady či »kompenzace« všem, kteří si jen přičichli k tzv. první linii, je logika velmi příbuzná.

Připomeňme si, že ministerstvo financí bude letos potřebovat na financování státního dluhu 730,6 miliardy korun. To je o 459,5 mld. Kč, než úřad původně plánoval v prosincové Strategii financování a řízení státního dluhu na rok 2020. Za růstem je především zvýšení rozpočtového schodku ze 40 na 500 miliard korun kvůli očekávaným dopadům koronakrize.

To jsou velmi varující čísla zejména ve světle dosavadních zkušeností z čerpání již schválených kompenzací a podpor. Plány státní podpory jsou dosud rozvláčné, nejasné, chaotické, bezkoncepční. Po rychlém operativním rozhodování v počátcích krize vláda upadla do bezkoncepční letargie s vysokou frekvencí změny názorů a přístupů, s příliš dlouhým řešením a nejistotou, co se vlastně bude dělat.

Velmi zajímavé je sledovat poslaneckou diskusi nad návrhem půlbilionové »sekery«. Velmi bolestné je sledovat, jak jednotlivé politické síly kritizují vládní návrh dosud nepoznaného deficitu, jeho strukturu a hlavní priority způsobem Haškovy Strany mírného pokroku v mezích zákona, kdy jsou ochotny nechat návrh (po povinné ostré kritice) projít za příslovečnou misku čočovice. V našem konkrétním případě o marginální 0,4 % pro již tak dostatečně saturovaný zdravotní personál. Nebo snad je průměrný výdělek lékaře 88 000 Kč a sester ve výši 47 500 Kč předpokládaný pro letošek Ústavem zdravotnických informací a statistiky málo?

Zbavme se černobílého vidění a měření problému denní frekvencí. Podívejme se za nejbližší horizont a kriticky zvažme možné varianty vývoje například na podzim při možné atace druhé vlny koronaviru. Z čeho asi bude vláda získávat nutné finanční prostředky, jestliže se již dnes všemožně snaží přehodit odpovědnost na jiné a zachraňovat ekonomiku z cizích peněz? Když navíc s jídlem roste chuť? Když volné zdroje došly a o nových si můžeme nechat zdát? Když se dokonce objevují názory, že být na dotacích a kompenzacích je docela výhodné. A když vláda potvrzuje svou strategii se z krize tzv. proinvestovat, ať to stojí, kolik stojí. I bez konkrétního programu na co a jak. Jinak si úvahu o prodloužení programu Antivirus z konce srpna do konce roku nedovedu vysvětlit.

Ladislav ŠAFRÁNEK