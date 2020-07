Ilustrační FOTO - Pixabay

OSN varuje před skokovým nárůstem podvyživených

Organizace spojených národů varuje před skokovým zvýšením počtu podvyživených lidí ve světě v důsledku koronavirové krize. Nedostatkem potravin trpí na 690 milionů obyvatel planety, tedy každý jedenáctý člověk.

Vyplývá to z týden staré zveřejněné zprávy, kterou ve spolupráci s dalšími agenturami zveřejnila Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO).

Kvůli krizi způsobené pandemií nemoci COVID-19 by se mohlo v potravinové nouzi ocitnout dalších 83 až 132 milionů lidí, varuje zpráva. Podle analytika FAO Thibaulta Meillanda se přitom jedná o stále relativně konzervativní odhad. »Pokud bude trend pokračovat, odhadem do roku 2030 vzroste počet podvyživených na 840 milionů. Z toho jasně vyplývá, že nesměřujeme k cíli (zcela vymýtit hlad do roku 2030),« citovala jej agentura AFP.

V porovnání s loňskou zprávou, v níž FAO oznámila 820 milionů podvyživených, jsou letošní počty znatelně nižší. Podle agentury DPA se nicméně jedná pouze o statistický pokles, který způsobila revize dřívějších údajů ve 13 zemích včetně Číny. Nejlidnatější stát světa, který je domovem pětiny světové populace, letos kvůli nové metodice administrativně snížil veškeré roční bilance hladovějících počínaje rokem 2000.

COVID a kobylky

Od roku 2014 počet podvyživených na světě pomalu stoupá. Za toto období přibylo celkem 60 milionů podvyživených, což je přibližně populace Itálie. Zatímco v letech 2017 a 2018 byly hnací silou nárůstu podvyživených ozbrojené konflikty a změny klimatu, vloni přibylo deset milionů hladovějících především v důsledku hospodářských krizí. V letošním roce bude hlavní příčinou zvyšování hladu ve světě patrně koronavirová pandemie spolu s »bezpříkladnou záplavou kobylek« ve východní Africe.

Zpráva dále podle ČTK uvádí, že mezi podvyživenými bylo v roce 2019 i osm milionů dětí, které nedostávají dostatek jídla, aby mohly zdravě vyrůstat. Nejvíce lidí trpících nedostatkem potravy je momentálně v Asii (kolem 380 milionů). Hlad je ale na tomto kontinentu v posledních letech na ústupu - na rozdíl od Afriky, kde počet podvyživených roste nyní nejrychleji. Každý čtvrtý člověk na světě, tedy přibližně dvě miliardy, ve svém životě někdy hladověl či nevěděl, kde získat potravu příští týden. Země bohatého Západu to přitom nijak netrápí…

