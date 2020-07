Ilustrační FOTO - Pixabay

Rusko je pro exportéry příležitostí

Urovnat česko-ruské vztahy, které se v posledních letech výrazně zhoršily, by se měl pokusit ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák. Jeho jmenování zmocněncem pro konzultace s Ruskem dnes posoudí vláda.

Podle Kremlu jsou vztahy mezi ČR a Ruskem zkalené. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v nedělní Partii na Primě ohodnotil vztahy s Ruskem čtyřkou. »To odpovídá tomu, kolik sporů v tuto chvíli s Ruskou federací máme, jak intenzivní jsou naše vztahy, nebo spíše neintenzivní, protože zejména na úrovni vlád obou zemí neprobíhá nějaký pravidelný dialog,« uvedl.

Stejnou známkou ohodnotil česko-ruské vztahy také europoslanec ODS Alexandr Vondra. Přál by si ale trojku. To by podle něj znamenalo, že naše vztahy s Ruskem jsou korektní, ale zároveň by to české straně umožnilo udržet si od Ruska určitý odstup. »Samozřejmě jakékoli úsilí o zlepšování věcí zavání tím, že zas bude z toho chtít někdo udělat jedničku, to také není v našem zájmu,« uvedl Vondra.

Naopak představa člena zahraničního výboru Sněmovny Daniela Pawlase (KSČM) je dosáhnout ve vztazích s Ruskem právě jedničky. »Ať chceme nebo nechceme, žijeme v centru Evropy a směrem na východ je největší země světa, velký potenciál pro naše podnikatele,« prohlásil. Jednička podle něj v žádném případě neznamená krčení se před velmocí. »Jde o to, abychom žili v prosperující zemi a těch příležitostí pro české podnikatele není ve světě příliš mnoho,« vysvětlil Pawlas.

Daniel Pawlas (KSČM).

Míč ke zklidnění situace je na české straně

Vondra se tomu, že Pawlas by chtěl vztahy s Ruskem na jedničku podivil. »Jednička je spojenectví, podporujete samoděržaví a chcete mít s tím samoděržavím vztah na jedničku,« řekl směrem k Pawlasovi.

»Nebavím se o politickém zaměření současného Ruska, mluvil jsem o ekonomice, říkám a stojím si za tím, že Rusko je jedna z mála zemí, kde čeští exportéři mají velkou příležitost do budoucna,« opakovaně vysvětloval Pawlas. Navíc, jak uvedl, na tom, v jakém stavu jsou současné vztahy s Ruskem, nese v 90 procentech vinu česká strana. Dokládají to kauzy z poslední doby. Jindrák podle něj bude muset vysvětlovat, jak je možné, že komunální politici, kteří by se měli starat o veřejnou zeleň, o stavbu chodníků a o spokojenost občanů v obcích, se pletou do mezinárodních vztahů. Pokud mají problém ve svém obvodu s nějakou mezinárodní otázkou, mají se podle Pawlase obrátit na ministerstvo zahraničí.

Právě vzhledem k těmto kauzám lze podle Pawlase jen těžko očekávat, že ruská strana přistoupí k jednacímu stolu s otevřenou náručí. »Situaci je potřeba zklidnit a míč je v tuto chvíli na naší straně,« míní poslanec.

Podle ministra mají konzultace plánované s Ruskem pokrýt celou šíři česko-ruských vztahů a nevěnovat se pouze dílčím aktuálním sporným záležitostem. »My jsme svůj konstruktivní návrh předali a očekáváme oficiální odpověď. Naším zájmem je se alespoň o tu jednu známku posunout, abychom v mediálním prostoru neřešili pouze negativní kauzy, aby se naše vztahy neomezovaly pouze na protokolárně technické záležitosti, ale abychom řešili celou šíři politických témat, abychom hledali potenciál k rozvoji ekonomické spolupráce,« uvedl. To budou hlavní úkoly Jindráka.

Pohnou se po jmenování Jindráka ledy?

Jindrák už dříve řekl, že návrh na jeho jmenování je výsledkem debaty mezi prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Andrejem Babišem (ANO), vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) a Petříčkem. Zdůraznil, že jednání povede v úzké spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a případně s dalšími členy vlády, kdyby se obsah debaty týkal jejich resortu.

Česko-ruské vztahy se v posledních letech výrazně zhoršily. Ministerstvo zahraničí v květnu navrhlo Moskvě na základě vzájemné smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci z roku 1993 konzultace k vyřešení vzájemných sporů. Rozhovory se ale dosud neuskutečnily, podle české strany Rusko nechtělo přistoupit na jednání v rovném postavení.

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Moskva je připravena k dialogu s ČR na úrovni náměstků ministrů zahraničí, brzkému setkání ale podle úřadu brání nynější pandemie nemoci COVID-19. Místo toho chce Moskva co nejrychlejší konzultace zplnomocněnců. Mluvčí ministerstva Marija Zacharovová také ještě před oficiálním oznámením z české strany uvedla, že by českým zmocněncem měl být Jindrák. Podle ní to znamená, že »se ledy hnuly« a že to umožní předejít zdržování zahájení konzultací.

(jad)