Nevěděl jsem, neřekli mi…

Když ministr neví, měl by odejít. Moravskoslezský kraj si užil »neinformovanosti«, nebo spíše nekompetentnosti ministra zdravotnictví nad únosnou míru. Nejde pouze o komerční ztráty, jde i o lidská zklamání, rušení svateb, srazů a táborů. Laxní přístup k nákaze v OKD, neznalost pracovních podmínek horníků, a především podcenění ataku koronaviru v počátcích na Karvinsku je jen částečný výčet. Ministr zdravotnictví nechal tento kraj osudu. Omluva, že nevěděl o festivalu, který nahrazoval Colors of Ostrava, je slabou náplastí.

Otázka zní, jak bude ministr řešit vše, co způsobil mnoha občanům. V tomto případě je třeba se ptát, kolik »úletů« nebezpečných pro lidi mu bude ještě tolerováno. Nikdo z nás nechce být pokusným objektem pro neznalost mladého muže na postu ministra zdravotnictví.

Adam Vojtěch by si měl uvědomit, že hazard se zdravím a lidskými životy je neodpustitelný. Neinformovanost a zatajování reality jsou tím nejhorším činem.

Dnes již dopady koronaviru známe a bohužel začíná napadat ty nejohroženější skupiny. Neposkytování informací není chyba, ale neodpustitelný čin, a to si lidé rozhodně nezaslouží. Život je to nejcennější, co máme.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 54 - Znojmo