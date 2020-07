Emoce a koronavirus

Koronavirus zvýšil emoce. V politice i ve společnosti. Pokud jde o politiku, např. americký prezident Trump zdůvodňuje případné sankce proti Číně tím, že vlastně zavinila rozšíření pandemie, protože s ní včas neseznámila svět a na jejím počátku proti ní nevystoupila dost energicky. I když jde o zástupný problém, přece jen by mohl ovlivnit výsledek prezidentských voleb, je třeba své zaváhání na někoho svést. Vinu za rozhodnutí, či spíše nerozhodnutí, jaká opatření se měla přijmout a nepřijala, americký prezident přece nemůže na sobě nechat.

Také ve společnosti, tedy mezi lidmi, je jisté pnutí spojené s určitými omezeními. Nejde mi v tomto případě o Spojené státy. I v Evropě a u nás je to tak. V Srbsku mladí lidé (tedy převážně mladí) demonstrují za zrušení omezujících opatření. Chtějí se bavit, chtějí chodit do barů a sdružovat se. Jinde protestují restauratéři, provozovatelé zábavních parků, koupališť, různých akcí především pro mladé atd. Jde přece o lidské právo »bavit se«, »shromažďovat se« a také o právo na »neomezované podnikání«. I když to poslední do jisté míry chápu, jde přece o jejich živobytí, myslím, že zdraví a život jsou nejpřednějším »lidským právem« a to je v moderní společnosti především nutné obhajovat. Chápu, že byznys a něco vlastnit je podle dnešního chápání nade všechno, ale přece jen to »všechno« má své hranice.

Ti mladí v Srbsku ukázali, jak absurdní může být současné pojetí »lidských práv«. Naštěstí u nás, i když jistě skupiny těch, kteří si myslí, že jen oni mají »práva«, bychom našli, k něčemu podobnému jako v Bělehradu nedošlo. Jsme zřejmě disciplinovanější a možná ani mezi generacemi nejsou takové příkopy. Ano, mám na mysli starší generace. Ty, pro které nemoc může být smrtelná, jejichž organismus reaguje jinak než těm, kterým bylo »náct« či o pár let víc.

Možná některá opatření jsou z hlediska epidemiologů přehnaná, ale díky i za ně. Jejich smyslem je chránit nás, tedy zvláště starší generaci (ale nejen ji), před nemocí a jejími důsledky, nemocí, na niž zatím účinný lék neexistuje.

Americký prezident srší blesky na Čínu, ale proč podobná opatření, jaká byla přijata u nás, nezabezpečil také ve Spojených státech? Ne, nebudu rozebírat americký zdravotní a pojišťovací systém, jen mě tak napadlo, že přece jen by měl mít »trochu sebereflexe«, ale to bych zřejmě od kovboje Trumpa chtěl mnoho. Proto děkuji našim orgánům, že nepodlehly podobným tlakům a pokud rozhodly, tak jejich rozhodnuté ctím, i když se to některým z nás bude zdát až příliš bojácné anebo jen přehnané.

Jaroslav KOJZAR