Lidská práva a svobody?

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo ve čtvrtek řekl, že majetková práva a náboženská svoboda jsou nejpřednější z lidských práv a že USA musejí praktikovat zahraniční politiku, která realisticky prosazuje základní svobody inspirované Deklarací nezávislosti.

Pokud takovou politikou má být výhrůžka zákazem cestování do USA pro všechny členy Komunistické strany Číny, jež zazněla shodou okolností ve stejný den, pak bychom se zbožšťované Deklarace nezávislosti měli spíš obávat, než si z ní povinně sedat na pozadí…

Pompeo skutečnou podstatu frází o americké svobodě a demokracii, resp. lidských právech dle tamních samozvaných světových četníků, poodhalil, když představoval pracovní verzi zprávy od kontroverzní komise, kterou sám zřídil asi před rokem.

Aktivisté a akademici, z nichž řada kritizuje samotnou existenci komise, se teď snaží zhodnotit obsah návrhu závěrečné zprávy, která by podle Pompea měla ovlivnit americkou i celosvětovou politiku lidských práv… Veřejnost má dokonce milostivě 14 dní na to, aby k dokumentu zaslala své připomínky, než komise vypracuje finální verzi, informoval prestižní server Politico. Bylo by zajímavé sledovat, jak by pravicoví republikáni naložili s připomínkami, které by Trumpově administrativě připomněly, že nedílnou součástí lidskoprávní tematiky jsou i svobody jiné než náboženské – tedy i ateistické, resp. svoboda shromažďování, absenci čehož třeba takoví chartisté s plnou hubou o »emerické demokracii a pravdě a lásce« vytýkali představitelům minulého režimu. A což teprve práva sociální, právo na střechu nad hlavou, na zdravotní péči, na vzdělání… No to by se asi Trumpův šéf diplomacie popadal za břuch, kdyby mu někdo řekl, ať to laskavě taky vezme v potaz…

Pompeo prý zdůraznil, že Spojené státy jsou v základu dobrou zemí, která dokáže překonávat své chyby. Aby ale vzápětí popřel jakoukoli schopnost sebereflexe, když zaútočil na opoziční list The New York Times (NYT), který podle něj hlásá nenávist k Americe, a zpochybňoval motivaci lidí, kteří strhávají sochy kontroverzních postav americké historie. NYT prý razí marxistickou ideologii, že v Americe jsou pouze utlačovaní a utlačovatelé; »čínská komunistická strana musí mít radost, že (NYT) chrlí jejich ideologii«. Že by lídři KS Číny zakazovali vstup všech členů republikánské partaje do ČLR, o tom ale agentury nic nepíší… Naopak. Podobné uvažování považují správně a skutečně demokraticky za »ubohost«!

Roman JANOUCH