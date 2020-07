Ilustrační FOTO - Pixabay

»Ekoteroristé« útočí

Členové spolku Klimatická žaloba ČR chtějí žalovat českou vládu, neboť podle nich nečiní dost v boji s údajnou klimatickou krizí.

V případě úspěchu by měl podle nich soud přimět státní orgány k větší aktivitě. Zástupci spolku, který čítá 84 členů z řad vědců, právníků, zemědělců i studentů, plánují podat žalobu na podzim k Městskému soudu v Praze. Inspirovali se žalobami v zahraničí. Spolek, který vznikl loni, to oznámil v tiskové zprávě.

Zástupci spolku uvedli, že se pro soudní cestu rozhodli »z nedostatku jiných účinných způsobů nápravy«. Podle zprávy o životním prostředí za rok 2018 má ČR v rámci EU nadprůměrné emise skleníkových plynů na obyvatele – v roce 2017 to bylo 12,2 tuny CO 2 ekvivalentu, což je míra používaná pro srovnání emisí různých skleníkových plynů v závislosti na jejich potenciálu pro globální oteplování. To je 47 procent nad průměrem EU.

V rámci Pařížské dohody se ČR přihlásila s ostatními státy EU k cíli snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů nejméně o 40 procent ve srovnání s rokem 1990.

Podle spolku stát porušuje sedmý článek ústavy, podle něhož má stát dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. Aktivisté v tomto ohledu kritizují extenzivní zemědělství, těžbu či pálení uhlí a dřeva.

Podobné žaloby byly podány v dalších zemích. Spolek se odkázal například na Nizozemsko, kde Nejvyšší soud loni rozhodl, že stát musí do konce desetiletí snížit objem emisí skleníkových plynů o 25 procent, původní plán byl 17 procent. V Německu loni s klimatickou žalobou neuspělo několik farmářských rodin. Petici spojenou s francouzskou kampaní podepsaly dva miliony lidí.

Služby právníků chce spolek zaplatit z příspěvků členů a crowdfundingu. V crowdfundingové kampani dosud vybral zhruba 14 tisíc korun. Spolek má i transparentní účet, právník Martin Madej za spolek k žalobám sdělil, že nyní činí celkové příspěvky zhruba 85 tisíc korun. Uvedl, že spolek potřebuje nejméně 250 tisíc korun.

(cik)