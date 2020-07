Ilustrační FOTO - Pixabay

Dětské skupiny skončí, vrátí se jesle

V České republice by se měly znovu rozšířit jesle. Nahradit by měly dětské skupiny, které by měly v nynější podobě přestat existovat do konce srpna 2024. Návrh novely, která má místo dětských skupin zavést jesle, schválila vláda.

Podle plánu by měl zákon začít platit od poloviny příštího roku. Pravidla pro jesle mají být přísnější než pro dětské skupiny. Nově by musely mít šatnu, oddělené prostory na spaní, místnost na prádlo a další náležitosti. Stanovit by se měly standardy kvality, jejich dodržování se má bodovat. Hodnotit se má třeba plán výchovy či personální zajištění. Pracovníci se budou muset dál vzdělávat. Dětské skupiny se mohou přeměnit do konce srpna 2024, jinak přestanou fungovat. Nyní je v provozu přes tisíc skupin s asi 15 000 místy.

Jesle měly zřizovat radnice, vznikat by měly v mateřských školách. Předpokládá se, že se velká část současných dětských skupin předělá na jesle.

Česko patří v Evropské unii (EU) ke státům s nejnižší dostupností péče o malé děti. Chybějící místa ve školkách měly zajistit dětské skupiny. Ty se hradí hlavně z peněz EU. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022. Podle návrhu zákona by na místo pro děti rodičů, kteří pracují, studují, podnikají či si hledají zaměstnání, přispíval stát. Zatím není jasné, kolik by poskytoval. Příspěvek i maximální částku, kterou by mohli za jesle rodiče platit, by měla pro každý rok stanovit vláda v nařízení. Jesle by měly být pro děti od půl roku do tří let.

KSČM má od počátku k dětským skupinám výhrady a vládní návrh je tak výsledkem její tlaku.

Zrušení dětských skupin se naopak nelíbí opoziční ODS či TOP 09. ODS chce při projednávání ve Sněmovně navrhnout změny, aby dětské skupiny mohly v nynější podobě dál fungovat.

(ste)