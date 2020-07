Není tady něco špatně?

Není těch nehod na dráze nějak hodně? Za posledních pár dní čtyři nehody, a z toho dvě velmi vážné, při nichž umírali lidé. Pernink a Český Brod si jistě budeme pamatovat. Stejně jako si pamatujeme Studénku, tehdy rychlík najel na zřícenou mostní konstrukci, kterou se stavební firmě nějakým nedopatřením nepodařilo správně uložit. Následkem byla dopravní nehoda s mnoha mrtvými a zraněnými cestujícími. Muselo k tomu dojít? Určitě ne, zdravě pracující mozek neumisťuje most v době průjezdu vlaku. U nás ty zdravé mozky asi již nejsou. Pravděpodobně chybí i u státních orgánů, které se zabývaly vyšetřováním nehody. Myslím, že se nepletu, ale do dnešního dne nikdo za tuto nehodu nebyl pravomocně odsouzen. Je to normální stav? Takhle vypadá funkční státní aparát? Z malých sirotků jsou již dospělí lidé, a ještě není zřejmé, co bylo příčinou nehody a kdo za to ponese odpovědnost.

Nechci však psát o Studénce, ale o té neobvyklé kumulaci železničních nehod v poslední době. Je faktem, že vlakem v poslední době jezdím stále raději. Podle statistiky je, a jistě bude i v budoucnu, železniční doprava bezpečnější než doprava automobilová, je tu však několik ale.

Když si promluvíte s lidmi od dráhy, tak co slyšíte? Stav je horší než v minulosti. Chaos. Strojvůdci jsou přepracovaní, někteří dokonce pracují částečně i v Německu. Šetření na personálu - průvodčí je i vlakvedoucí a na lokálkách si staví i cestu. Rušení pokladních na nádražích a v rámci automatizace i výpravčích. Dochází k zavírání a prodeji nádraží. Ta pak působí jako domy duchů. Člověk se bojí na nich vystoupit.

Evropa jde již dlouho cestou preference železnice - a u nás je tento žalostný stav. To se samozřejmě projevuje ve zvýšeném provozu na silnicích. Nechci rozebírat situaci s prodejem pozemků u železničních stanic - Praha hlavní nádraží, Praha Bubny a Praha Smíchov ukazují, jak se dá na těchto pozemcích vydělávat. Taky se může stát, že prodané pozemky bude v budoucnu dráha potřebovat. Ostatně se spekulacemi s odprodejem pozemků pod silnicí spekulantovi, a s následným předraženým odkupem, má náš stát taky již zkušenosti.

Možná to výše uvedené má vliv na ty zmíněné nehody. K tomu bych ještě přidal tu skutečnost, že Československé státní dráhy a Císařsko-královské státní dráhy, na rozdíl od Českých drah, byly jednotné monopolizované organizace, které měly efektivní a jednotné řízení. A bylo jedno, zda se jednalo o monarchistické Rakousko-Uhersko, kapitalistické či socialistické Československo. Byla to funkční organizace, k jejímuž zestátnění přistoupil již císař, a jistě věděl proč. Po roce 1989 se politickou mantrou stalo heslo: volný trh. Pod tímto heslem začala privatizace, rozprodej a vznik soukromých subjektů - každý jistě zná RegioJet a Leo Expres. Existuje mnoho dalších menších lokálních dopravců. Na některých nádražích, jako je např. Most, je takových dopravců až pět, a to možná uvádím menší číslo, než je skutečnost. Opakuji - chaos. Zkuste si koupit jízdenku. Když neuspějete v kase ČD, pošlou vás do prodejny občerstvení či do budky u nádraží, a možná se nakonec obsloužíte sám ve vlaku. Musíte mít však kartu či drobné.

Jako člen hasičského sboru bych se mohl radovat, že hasiči nepřijdou o práci, bude jich stále třeba a možná dokonce ještě víc než v minulosti. Hasiči nejsou jako výrobce rakví, který si mne ruce nad mrtvými ve filmu Limonádový Joe. Neustále se řeší nehody všeho druhu. Nejsou to příjemné situace pro nás hasiče, ale zejména ty postižené a jejich rodinné příslušníky. Nemluvím o vzniklých nákladech, ty jsou mnohdy nevyčíslitelné, jde o zdraví, životy a lidské osudy.

Jsem taky občan a politik. Chci, aby stát byl organizován v zájmu lidí, ne v zájmu byznysu. Vidím jako mnozí, že neštěstí jedněch je pro jiné zdrojem obohacení a zisku. Jistě budou na ministerstvo dopravy chodit nabídky jistě skvělých a neomylných systémů zabezpečení s odvoláním na způsobené nehody.

Občané však potřebují kompetentní řízení společnosti, a ne chaos, který má za následek mrtvé.

Josef ŠVARCBEK, kandidát do Senátu ve volebním obvode č. 3 - Cheb