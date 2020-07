Pár slov o »bezpečnostních rizicích«

ČT24 nám v pondělí představila názor předsedy ODS Fialy na dostavbu dukovanské jaderné elektrárny, a to v souvislosti s jednáním vlády o této problematice. Vyřadit země, které jsou pro nás prý bezpečnostním rizikem – tak zní jeho názor. Konkrétně pak jde o ruské a čínské firmy. A tak splnit, to nám již pan místopředseda Poslanecké sněmovny neřekl, přání amerických vládních sil a umožnit, pokud jde o dostavbu, vítězství Westinghousu, a tedy přisunout nějaký ten bod do prezidentské kampaně Donalda Trumpa. O nic jiného nejde. Dobré by přece bylo vyřadit firmy ze »zlobivých států« právě proto, že mají více zkušeností s takovou výstavbou, pod jakoukoli záminkou. Fiala tedy společně s generálem Petrem Pavlem a několika dalšími politiky otevřeně zvedl americký prapor vysoko nad hlavu. Uvedení pánové a jejich polistopadoví předchůdci vlastně zabránili a nadále zabraňují, abychom se stali »mostem mezi východem a západem», jak nám svého času přece sliboval Václav Havel.

A Spojené státy? Slova bezpečnostní riziko se stávají klišé. Připomeňme si z poslední doby třeba plynovod Nordstream. Dokonce na nejvyšších místech ve Washingtonu připravují opatření, že ten, kdo se na jeho dostavbě podílí či snad bude odebírat ruský plyn, a to budeme i my, bude sankcionován, i když jde o průnik do pravomocí jiného státu.

Také další příklady »péče« o nás v Evropě existují. Jde o Evropu nezávislou na Rusku, a USA musí, dbají přece o nás o všechny, nás chránit, jako bychom slyšeli. Jenže ono to není tak jednoduché. Ve hře je totiž americký břidlicový plyn uvedený do kapalného stavu a miliardy, v případě dostavby JE Dukovany, pro americký obří koncern. A za to stojí přece lobbovat a v případě potřeby použít všechny formy nátlaku. Přitom tento plyn bude dražší, a pokud jde o jaderný blok, bude to také více stát.

Je tu však jedna otázka, kterou bychom si měli dát: Není pro nás, pro Evropu, spíše rizikem nechat si zasahovat do našich práv? Může to mít dokonce i katastrofální následky. Jestliže do čela USA bude zvolen někdo, kdo je ještě větší neurotik než Trump, nemůže se stát, že svět bude ohrožen, protože se mu někdo postaví a nebude ho chtít, anebo ty, za které mluví, poslouchat? Být závislý na komkoli je vždycky nebezpečné. Ať je to Rusko, Čína či třeba Spojené státy americké. Neměl by si to uvědomit pan Fiala a další příznivci jednostranných, tzv. bezpečnostních rizik, anebo je už tak hluboce s USA svázán, že si to uvědomit ani nesmí?

Václav ŠENKÝŘ, předseda kontrolního výboru města Děčína a kandidát KSČM do Senátu na Děčínsku