Smrt a chcípání

Přijde mi to celé zvláštní. Tak nějak mimo mé chápání. Takzvaní demokraté označují komunisty za nedemokratickou stranu, a přitom jsou jediní, kdo stojí mimo literu demokracie. Což o to, dokud to zůstalo jen u toho, že »S komunisty se nemluví« (od rádoby demokratů typu Havla či Kollera), dalo se to relativně skousnout.

Ale v poslední době to sklouzlo někam za hranu lidskosti. Znovu jsem si to uvědomil, když několik takových anonymních »vzorů lidskosti« minulý pátek polepilo dlažbu před sídlem ÚV KSČM letáky narážejícími na úmrtí Miloše Jakeše: »O jednu komunistickou svini zase míň.« Tak nějak mi to zapadá do schématu, který kdysi začala Bára Hrzánová svým výrokem, že »Rusáci a komunisté jsou svině«. Demonstrace »pravé lidskosti« pak pokračovala přes »legendární« tweet »mrtvý komunista, dobrý komunista« vedoucího kulturní rubriky časopisu Respekt Jana H. Vitvara (po smrti Miloslava Ransdorfa), až po štěky řeporyjského starosty Novotného o tom, že »komunisté vychcípají«.

Co dodat? Také jednou umřu. Ale s vědomím, že jsem nikdy nikomu nepřál smrt. Ať už má jakýkoli politický názor. To mnozí komunistobijci na tom budou jinak…

Petr KOJZAR