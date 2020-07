Motorkáři

Jedni o nich mluví jako o šílencích, jiní je mají za agresivní hovada, další za dobrovolné dárce orgánů. Kdo ale jednou ochutnal svobodu na dvou kolech, mnohdy této vášni propadl.

I já jí kdysi propadla, i když jsem se v životě ubírala jinam a jinak. Když jsem ale dostala pozvání zúčastnit se jako spolujezdec Prague Night ride, tedy nočního motorkářského srazu se spanilou jízdou Prahou, neváhala jsem ani vteřinu.

Zvláštností této akce je nejen sraz stovek motorek všech možných druhů, ale i to, že není jaksi oficiálně povolená, ale ani zakázaná. Jde prostě o velmi mírně organizovanou jízdu, na kterou zpovzdálí dohlíží policie.

Kdo by ale čekal chaos a bordel, byl by zklamán. Asi tak, jako byl zklamán bývalý starosta Prahy 1 Pavel Čižinský. Jediný to demonstrant proti této akci. A jeho rodina (dohromady pět lidí). Sehnali svítící písmena, ze kterých sestavili nápis »Chceme klid«. Protože šlo již o dvanáctý ročník akce a osamocené protesty tohoto bývalého malého politika patří již ke koloritu, dostalo se mu hezkého motorkářského přivítání. Každá z více než pěti set motorek, když přijížděla na Václavské náměstí, protočila motor. Pro znalce mnohdy krásné to zvuky…

Tím ale rebelství motorkářů vesměs skončilo. Poklidně si zaparkovali podél všech možných volných míst na náměstí, a někteří kroužili kolem. Jakmile ale potřebovalo projet či zaparkovat nějaké auto, stačilo slušně poprosit a všichni účastníci spanilé jízdy okamžitě uvolňovali cestu.

Zajímalo by mě, jak by motorkáři reagovali, kdyby místo svítícího »Chceme klid« byl na Václavském náměstí nápis »Prosím, dopřejte nám klid«. Věřím, že většina by si túrování motoru odpustila. Ale nápis Chceme a »závratná« účast spočítatelná na prstech jedné ruky si o výsměch koledovala. Však se potutelně smála i policie, která se od »demonstrujících« držela ve velmi uctivé vzdálenosti…

A já děkuji pořadatelům i většině účastníků. Až na pár mlaďochů, kteří měli motory svých žihadel upravené tak, aby co nejčastěji při vytáčení motoru »střílely«, šlo o úžasný a motorkářsky poklidný večer…

Helena KOČOVÁ