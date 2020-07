Pár měsíců po volbách z ústavní většiny blamáž

Nová slovenská koalice premiéra Igora Matoviče, která se ujala moci po únorových parlamentních volbách, by přišla o většinu v NR SR. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu veřejného mínění agentury AKO.

Sondáž se uskutečnila v době, kdy někteří přední členové koalice čelili nařčení z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Vláda se nyní může v parlamentu opřít až o ústavní většinu, nyní by koaliční strany ale měly místo nynějších 95 křesel jen 74 poslanců ve 150členné sněmovně. Jedna ze stran čtyřčlenné koalice by navíc skončila mimo parlament…

Výrazný pokles

Matovičovo »protikorupční« populistické hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) si udrželo pozici lídra v popularitě politických stran, jeho preference ale klesly na 23,5 % z dubnových 29,9 %. Na druhém místě skončila v průzkumu se ziskem 16,7 % připravovaná strana Hlas-sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho, který spolu s několika kolegy po vnitrostranickém rozkolu opustil opoziční sociální demokraty (Smer-SD) Roberta Fica. Ficova strana by ve volbách skončila na třetím místě s podporou asi 10,7 %.

Igor Matovič. FOTO - Wikimedia commons

Do NR SR by se dostalo celkově sedm stran a hnutí. Preference se snížily také dalšímu populistickému vládnímu hnutí Jsme rodina šéfa parlamentu Borise Kollára, který také dříve čelil výtkám z plagiátorství. I Matovič podle médií zkopíroval do své diplomové práce celé pasáže ze dvou publikací, aniž je citoval, což premiér minulý týden nepřímo přiznal. Kritice kvůli své diplomové práci čelil také ministr školství z koaliční neoliberálně pravicové strany Svoboda a solidarita, jejíž preference klesly jen mírně.

Kiskova strana bez Kisky nefunguje

Mimo parlament by skončila nejmenší vládní strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky, která navzdory nárůstu svých preferencí nepřekročila v průzkumu pětiprocentní volební práh. Kiska totiž v červnu oznámil, že ze zdravotních důvodů v politice skončí a na srpnovém sněmu své strany nebude kandidovat na předsedu.

Průzkum se konal podle ČTK od 7. do 17. července (přičemž Matovičův průšvih přišel až v samém závěru šetření) a AKO oslovila 1000 respondentů.

(rom)