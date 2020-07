Ilustrační FOTO - Pixabay

Vakcína na dohled

Světová zdravotnická organizace (WHO) vítá zprávy, že experimentální vakcína společnosti AstraZeneca je bezpečná a v první fázi klinických testů na zdravých dobrovolnících vyvolává imunitní reakci. Během virtuálního brífinku vedeného z centrály organizace v Ženevě to řekl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Výsledky testované vakcíny zveřejnil odborný časopis The Lancet. Očkovací látka s označením AZD1222, vyvíjená firmou AstraZeneca a vědci britské Oxfordské univerzity, nemá žádné vedlejší účinky a vyvolává imunitní reakci protilátky a T-buněk, napsal časopis.

T-buňky jsou v lidském těle důležitým stavebním prvkem imunitního systému. Čím nižší je jejich množství, tím větší jsou následky infekce a tím větší je i poškození imunitního systému.

»Ještě je třeba ujít dlouhou cestu… Nyní musíme přistoupit k rozsáhlému testování,« komentoval krizový expert WHO Mike Ryan.

WHO považuje AZD1222 za vedoucího kandidáta v celosvětové snaze získat vakcínu schopnou zastavit koronavirem SARS-CoV-2 způsobenou pandemii. Ta si doposud vyžádala celkem už více než 600 000 lidských životů.

Aktuálně je na různých stupních vývoje více než 150 možných očkovacích látek. Mezi nimi je i slibná očkovací látka ruského výzkumného střediska při ministerstvu zdravotnictví.

Onemocněl každý čtvrtý

Téměř čtvrtina obyvatel indické metropole Dillí už pravděpodobně prodělala nemoc COVID-19. Podle indické vládní studie o tom svědčí testy protilátek u náhodného vzorku obyvatelstva, píše server BBC. Potvrzena však byla infekce jen u 123 747 lidí, což je méně než jedno procento z celkových 19,7 milionu obyvatel města.

Studie indické vlády zkoumala krevní vzorky 21 387 lidí, protilátky mělo 23,48 % z nich. Ze studie vyplývá, že infekce je ve městě podstatně více rozšířená, než naznačují potvrzené případy. Ukazuje ale také, že velké množství nakažených osob nemá příznaky choroby, píše se ve vládním prohlášení.

Úřady zároveň podle ČTK varují, že značná část populace je nadále zranitelná a že všechna preventivní opatření se musejí přísně dodržovat.

