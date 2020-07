Ilustrační FOTO - Pixabay

Unijní summit fiaskem neskončil

Lídři Evropské unie ráno po maratonském jednání trvajícím čtyři dny a noci (bez 20 minut historicky rekordní délka trvání summitu) dospěli k dohodě ohledně toho, jak bude vypadat finanční pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí.

Z fondu obnovy budou moci státy od ledna příštího roku začít čerpat 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun), přičemž 390 miliard eur z této částky budou tvořit granty a zbytek půjčky. ČR na dotacích z nového fondu získá 8,7 miliardy eur (přes 230 miliard korun), což hnutí ANO považuje za úspěch. Je to totiž minimálně o 42 miliard víc, než kolik bychom brali dle původního návrhu. »Výsledek summitu EU je pro ČR dobrý, mám z toho radost,« prohlásil po jednání premiér Andrej Babiš. ČR bude v příštích sedmi letech z rozpočtu EU zvýšeného o fond pokrizové obnovy čerpat celkem 35,7 miliardy eur (přibližně 950 miliard korun), a oproti končícímu sedmiletému období si tak polepší o téměř čtyři miliardy eur. Navíc bude mít možnost si dalších 15,4 miliard eur (410 miliard korun) za výhodných podmínek v rámci fondu vypůjčit.

I když peníze vývoj české ekonomiky letos už neovlivní, jde i tak podle ekonomů o významnou pomoc, která dosahuje zhruba 11 % českého HDP. »Z pohledu české ekonomiky je primární, že díky tomuto fondu může být zotavení evropských ekonomik rychlejší a výraznější,« uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Dopady pandemie do roku 2027

Finance určené na zotavení unijních ekonomik pošramocených dopady pandemie COVID-19 zvýší hodnotu unijního rozpočtu na období 2021-27 na více než 1,8 bilionu eur. Evropská komise si peníze vypůjčí na finančních trzích. »Dokázali jsme to. Evropa je silná, Evropa je jednotná,« řekl po vyčerpávajícím jednání předseda Evropské rady Charles Michel. Lídři se podle něj nakonec shodli na všech zásadních položkách fondu, jehož čerpání bude spojeno s klimatickými cíli EU a podmíněno dodržováním principů právního státu.

A jak výsledky summitu hodnotí česká politická scéna? S výjimkou ODS a SPD, které jsou prvoplánově ideologicky proti, ostatní strany nacházejí na maratonu jednání i méně či více pozitiv. A jak je na tom KSČM? Europoslankyně GUE/NGL a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná se pro Haló noviny vyjádřila věcně a víc než detailně:

Europoslankyně GUE/NGL a místopředsedkyně ÚV KSČM Kateřina Konečná.

»Výsledky hodnotím střízlivě a kriticky. Na jednu stranu je dobře, že se zvýšil podíl pro ČR. Rovněž je dobře, že se EU dohodla na tom, že se zavede na hranicích clo na výrobky ze zemí s nižšími standardy ochrany životního prostředí. Bez tohoto opatření hrozí totiž likvidace průmyslu v celé Evropské unii. Ovšem pan premiér se na druhou stranu nepochlubil, že odsouhlasil, že do rozpočtu EU budeme odvádět od příštího roku ve formě plastové daně 2-2,5 miliardy Kč ročně, a to podle dost nejasných kritérií.«

Konečná své připomínky ještě rozvedla: »Nejsem sice kritikem toho, aby se v současné mimořádné situaci zvyšoval dluh, ale tyto peníze musí být smysluplně investovány, aby povzbudily ekonomiku. Mám obavy, že odsouhlasený obří dluh bude využit na pořízení ‚drahých hraček‘ ke splnění green dealu, které vůbec nemusí přinést nastartování růstu ekonomiky. Navíc mohou být jednotlivé členské státy díky povinnosti předkládat plány tlačeny do dalších úsporných opatření v sociální oblasti ze strany Evropské komise, jak jsme to viděli v posledních osmi letech. Rovněž nejsem spokojena, že si bohaté státy vymohly pokračování rabatu ze svých příspěvků pro příští finanční rámec EU, přitom zejména Nizozemí je známé svým nízkým zdaněním velkých korporací.«

Asi nejzávažnější připomínka je ale tato: »Vzhledem k tomu, že řešíme zdravotnický problém, kdy mnohá úmrtí byla způsobena podfinancováním zdravotnictví v členských státech, očekávala bych, že opatření na zlepšení zdravotnictví, výzkumu a vývoje nových léčiv budou mít prioritu. Ovšem tato část byla seškrtána z 10 miliard na 1,7 miliardy eur! Jak chceme čelit dalším případným nemocem, když v EU nebudeme do zdravotnictví investovat?!« uzavřela Konečná.

Šetrní uspěli

Hlavním bodem sporu mezi hlavami států a vlád bylo to, jaký bude ve fondu obnovy poměr mezi granty a půjčkami. Skupina tzv. šetrných států, mezi které patřilo Nizozemsko, Rakousko, Švédsko a Dánsko, se obávala vysokého společného zadlužení, a nakonec si státy vymohly snížení přímých dotací z původně plánovaného půl bilionu o 110 miliard eur. Itálie a Španělsko, které jako země nejzasaženější pandemií COVID-19 budou výrazně největšími příjemci prostředků z fondu, podporovaly spolu s Německem a Francií naopak co největší balík grantů; kompromisem se nakonec stalo zmíněných 390 miliard.

»Jsme všichni profesionálové, sneseme pár úderů… Jsem spokojený s touto dohodou,« uvedl nizozemský premiér Mark Rutte. Finální dohodu však nakonec přivítaly i země, které bojovaly za výrazně vyšší podíl grantů.

Marshallův plán 2?

»Je to velká dohoda pro Evropu a pro Španělsko. Napsali jsme jednu z nejbrilantnějších kapitol evropské historie,« komentoval dohodu ze summitu španělský premiér Pedro Sánchez. Označil ji za »Marshallův plán«, který je i »silným vzkazem světu«, že Evropa je připravena čelit výzvám. Kontroverzní slovenský premiér Igor Matovič dohodu státníků na summitu označil za geniální zprávu pro Slovensko.

Zásadním sporným bodem bylo i to, že lídři chtěli podmínit čerpání unijních peněz respektováním demokratických principů. To se podle očekávání nelíbilo Maďarsku a Polsku, které jsou v hledáčku Bruselu kvůli krokům, na jejichž základě čelí kritice za podkopávání právního státu v oblasti soudů, ale i vzdělávací a mediální scény. Podmínka o nutnosti dodržování právního státu v souvislosti s rozpočtem se nakonec do závěru summitu dostala, konkrétní mechanismus ale bude muset Evropská komise teprve vypracovat. Na jeho základě by se pak mělo rozhodovat kvalifikovanou většinou hlasů členských zemí, budou-li autoritářské země nějak perzekvovány.

Maďarský premiér Viktor Orbán nicméně podle ČTK výsledek jednání před novináři interpretoval zcela opačně tak, že se Budapešti prý podařilo »ubránit národní hrdost« a »zmařit pokusy« vázat čerpání z fondů Evropské unie na právní stát. Stejně to vidí i polský premiér Mateusz Morawiecki, podle něhož dohoda rozdělování peněz s právním státem »přímo nespojuje«.

Summit, který skončil ráno, začal v pátek dopoledne a byl původně plánován jako dvoudenní. Časově se tak vrcholná schůzka téměř vyrovnala dosud nejdelšímu summitu společenství z prosince 2000, kdy byla na programu reforma unijních institucí nutná pro budoucí východní rozšíření evropského společenství. Ta zůstala nejdelší jen o 20 minut. Premiéři tentokrát v Bruselu totiž probděli dvě noci!

(rj)