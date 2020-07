Minulé dny ve znamení odchodů politiků

Minulé dny byly ve znamení »odchodů« tří významných představitelů politických stran.

Úmrtím bývalého generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše se nic nezmění na tom, že mezi lidmi zůstane kontroverzním mocenským představitelem tehdejšího socialistického státu. Osobností, která do poslední chvíle odolávala politickému lynči v podobě soudů obvinění z velezrady. Atakován Úřadem dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu za zneužití pravomoci úřední osoby. Odešel politik, který, ačkoliv byl v prosinci 1989 vyloučením z KSČ »hozen přes palubu« v zájmu obnovení reputace a důvěry tehdejší vládnoucí strany, hájil a zůstal do poslední chvíle věrný myšlence ve vybudování sociálně spravedlivé společnosti, o čemž svědčí jeho pravidelná účast na oslavách Svátku práce a dalších akcích, pořádaných KSČM.

Svůj odchod po příštích volbách z Poslanecké sněmovny, respektive svou neúčast v nich, ohlásily dvě nejvýraznější tváře TOP 09 - Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek. O vztahu »vlastence« se švýcarským pasem k českému národu Karla Schwarzenberga toho bylo napsáno již mnoho.

Poválečné vysídlení sudetských Němců z českých zemí exministr zahraničí označil za vyhnání, v televizním duelu prezidentských kandidátů s Milošem Zemanem národu sdělil, že Benešovy dekrety již nejsou platné. V jeho případě tomu tak zřejmě bylo. Bezproblémově zrestituované zámky Orlík a Čimelice s lesy a poli v jejich okolí nebo majetek na Kutnohorsku o tom svědčí. Politik ‚hájící české zájmy‘, který se v minulosti zúčastnil v americké Virginii zasedání tzv. klubu Bilderberg či zasedání podobného uskupení, tzv. Trilaterální komise.

S »knížetem s čírem« odchází i představitel zarputilého odpůrce všeho, co se podařilo vybudovat za úspěšné éry 40 let socialistického Československa. Patrné je to i z jeho nedávného výroku, jímž se vyjádřil k Orlické přehradě: »To je největší fekál království českého, který smrdí a je zelený. Navíc, jak známo, tak plně nenaplňuje svůj účel.«

Inu, co k tomu dodat. Nejen každý truhlář či krejčí bývalého socialistického režimu znal poslání výstavby přehradních vodních nádrží. Což díky své nenávisti k tomuto zřízení lesník Schwarzenberg musí zpochybnit. Nebýt ovšem uvedeného tzv. největšího fekálu království českého, tak v srpnu 2002, během 500leté povodně, celé centrum Prahy bylo by doslova spláchnuto vlnou tsunami.

Zatímco »prasečák« stojící uprostřed jeho pozemků v Letech se mu díky památníku podařilo zbourat, vypustit přehradu se mu zřejmě nepodaří. Třetím »odcházejícím« politikem je Miroslav Kalousek, kterého Schwarzenberg označil za muže, který rozumí hospodářským a ekonomickým otázkám. V případě jeho kšeftů s podnikatelem Hávou zajisté ano! U většiny občanů je především známý svým sklonem k alkoholu a aférami za svého působení v nejvyšších patrech politiky.

Ačkoliv Schwarzenberg Kalouskova odchodu ze Sněmovny lituje, »obdivovaný« exministr financí na straně pravice svoje poslední slovo bohužel určitě ještě neřekl.

Zvláště, když osobní zájmy jsou upřednostňovány nad zájmy společnosti!

Miroslav KAVIJ, předseda Plzeňského KV KSČM