Nic nebývá jen kladné, nebo naopak jen záporné

Každý životopis lze vykládat podle jisté šablony. Buď tomu, o kom mluvím či píši, nasadím královskou korunu, anebo oslí uši. Přitom nic není černé nebo bílé. Existuje celá škála barev, a takový je i život člověka.

Před několika dny v souvislosti se smrtí Miloše Jakeše, bývalého šéfa Komunistické strany Československa, jsme mohli vyslechnout nemálo komentářů, a dokonce i televizní šoty. Díval jsem se na televizní stanici Nova a musel jsem konstatovat: Jak ubohé. Redaktor, který zprávu připravoval, si dal práci, aby nenašel na zemřelém politikovi ani nit bílou. Vše bylo černé. Jakeš byl vykreslen víc než negativně. Nebojme se použít to slovo: jako primitiv.

Vzpomněl jsem při té příležitosti na oslavný šot jedné televizní stanice na Václava Havla a poté na několik dalších, právě zemřelých chartistů. Nebe a dudy. V jejich životě nebyla ani smítka negativ, byli příkladnější než Masaryk, protože i na něm se už našla »smítka«, která dnes vadí. A Beneš? Ten by u našich mainstreamových médií vůbec neprošel.

Na Miloše Jakeše se lze dívat jistě mnoha pohledy. Ale to na kohokoli. Byla pozitiva, byla negativa. Vždy spojená s dobou. Ale že by podle třeba zmíněné Novy byl jeho život jen jeden jediný zápor, primitivnost, to snad může vyřknout opravdu jen primitiv či podujatec. Protože na zmíněné stanici podujatci prý nejsou, jsou přece objektivním televizním kanálem, pak mi zbývá to prvé, alespoň pokud jde o tvůrce onoho šotu.

Milan ŠPÁS